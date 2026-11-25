El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que todos los rehenes que estuvieron secuestrados por cerca de 17 horas en un supermercado de Cartagena fueron rescatados la madrugada del miércoles en una operación “absolutamente impecable” y donde “uno de los bandidos fue dado de baja”,

Policías, militares y fuerzas especiales irrumpieron pasada la medianoche en medio de explosiones para intentar poner fin a una tensa jornada en la turística ciudad del norte del país.

Según la versión del mandatario, en la mañana del martes un grupo de delincuentes huyó al almacén tras un intento fallido por robar un vehículo blindado con objetos de valor.

Desde su llegada al poder en agosto, el presidente ha recurrido con frecuencia a una retórica de mano dura y a una puesta en escena de tipo militar, en momentos en los que Colombia vive la peor ola de violencia en una década.

Se desconoce el número de secuestradores y de personas retenidas, aunque a lo largo del día la policía anunció a cuentagotas una decena de liberaciones, la mayoría de mujeres en edad avanzada. El alcalde de Cartagena aseguró que todas las personas están “sanas y salvas”.

Escoltado por una caravana de autos y motocicletas de policía, De la Espriella llegó más temprano a la zona vestido de uniforme militar, portando un arma y un transmisor de radio.

“Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, agregó en el video publicado en redes.

El secuestro coincidió con el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas.

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