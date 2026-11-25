Policías de San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, recuperaron una plataforma de carga y seis rollos de acero con valor aproximado de 500 mil pesos, que habían sido robados durante la madrugada en el municipio de Zapotiltic.

El operativo se activó luego de que el propietario reportara al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) el robo de la unidad y el desvío de la ruta programada del tractocamión.

Con apoyo de tecnología de rastreo GPS, cámaras de videovigilancia y drones, las autoridades lograron ubicar primero la plataforma abandonada en el cruce de las calles Del Sol y Loma Sur, en la colonia Lomas del Cuatro. Tras verificar placas y características físicas, los oficiales confirmaron que se trataba del remolque robado.

Mientras que las labores de seguimiento permitieron identificar un segundo punto donde la unidad permaneció detenida durante un tiempo considerable, por lo que los agentes ampliaron la búsqueda para localizar la mercancía.

“Por vía telefónica nos manifiestan las coordenadas, por lo cual nos piden el apoyo de la última ubicación donde se tenía el tracto junto con la carga y la plataforma. Al arribar al lugar indicado, nos encontramos con los seis rollos, así como la carga completa” Alejandro Villaseñor / policía de San Pedro Tlaquepaque

La búsqueda llevó a los uniformados hasta el cruce de Camichines y Orozco Loreto, en la colonia Las Liebres, donde fueron localizados los seis rollos de acero sin daños aparentes.

“Se aseguran seis rollos de acero con un total de cinco toneladas y un valor estimado de medio millón” Alejandro Villaseñor / policía de San Pedro Tlaquepaque

Una vez que el representante legal de la empresa acreditó la propiedad del remolque y de la carga industrial, tanto la plataforma como el acero fueron entregados a sus propietarios.

Toda vez que las investigaciones para identificar y localizar a los responsables quedaron en manos del área especializada en Robo a Carga Pesada de la Fiscalía del Estado.

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