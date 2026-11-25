Foto: AFP//Ilustrativa.

El gremio de gaseros realizará una protesta simultánea este miércoles en las casetas de acceso a la Ciudad de México (CDMX) de las autopistas México-Querétaro, Pachuca y Cuernavaca.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Integrantes del gremio se concentrarán a partir de las 11:00 en tres puntos principales de acceso a la capital del país:

México-Querétaro.

México-Pachuca.

México-Cuernavaca.

Horas antes, la misma dependencia estimó que también habría una concentración en la caseta de San Marcos de la autopista México-Puebla; sin embargo, esto ya no se confirmó en el informe más reciente.

El representante del Gremio Gasero Nacional, Enrique Medrano, aseguró en W Radio que no tienen previsto bloquear las casetas, sino realizar una manifestación en dichos accesos.

Sin embargo, reconoció que la presencia de sus unidades repartidoras podrían obstruir el tránsito, aunque aseveró que evitarían afectaciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estimó un aforo de alrededor de 250 personas en estas protestas en las casetas de las autopistas México-Querétaro, Pachuca y Cuernavaca, de acuerdo con su Agenda de Movilizaciones.

¿Qué exigen los gaseros?

Cese a las extorsiones por parte de autoridades. Márgenes operativos y comisiones justas de venta. Frenar competencia desleal. Agilizar trámites vehiculares.

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