Foto: Envato | Ilustrativa

Este miércoles 25 de noviembre de 2026, el sistema frontal 8 se desplazará sobre el Golfo de México y la península de Yucatán, originando lluvias fuertes a muy fuertes en la zona, además del oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras su masa de aire ártico mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste.

Además, causará un evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 70 a 90 km/h, durante la mañana, en Tamaulipas; y de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con oleaje elevado en costas de esos estados.

Por otra parte, una vaguada polar se aproximará al noroeste, se asociará con la corriente en chorro polar, propiciando rachas fuertes de viento y descenso de temperatura en la región. Mientras tanto, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Campeche

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nayarit Jalisco Michoacán Guanajuato Querétaro Hidalgo Tlaxcala Estado de México Ciudad de México Morelos Guerrero Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sinaloa Colima Durango Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes

:

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). 30 a 35 °C : Sonora (sur), Colima, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Durango y Chihuahua. -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento: Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h : Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h, durante la mañana : Tamaulipas; y de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Golfo de California, Baja California y Puebla. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California Sur y Chihuahua; así como en la costa de Sonora.

Oleaje: 4.0 a 5.0 metros de altura : costa de Veracruz (centro y sur) y el golfo de Tehuantepec. 3.0 a 4.0 metros de altura : costa occidental de Baja California y costa de Tabasco. 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, este miércoles se espera cielo medio nublado a nublado y ambiente de fresco a templado, con presencia de bruma y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México por la mañana.

De igual forma, durante la tarde se prevén lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX.

Temperatura máxima: 19 a 21 °C.

Temperatura mínima: 11 a 13 °C.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otro lado, para este jueves se prevé que la vaguada polar ingrese en el noroeste y occidente del territorio nacional, originando un incremento en la probabilidad de lluvias en el noroeste, norte, noreste, centro, occidente y sur, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; además de posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Además, el frente 8 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar a México, aunque su masa de aire ártico mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país; así como evento de “Norte” con rachas de 90 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h durante la mañana en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.