Qué pasa en Francia: por qué hay saqueos, incendios y heridos

Protestas violentas en Francia. Foto: Reuters

Francia vive episodios de violencia tras el estallido de protestas por el aumento de los precios y el deterioro de los servicios públicos. Detenidos, heridos, saqueos e incendios ha sido el resultado de las manifestaciones y enfrentamientos con los agentes de la policía.

Pero, ¿por qué hay enfrentamientos violentos en Francia? Uno TV te da los detalles.

¿Qué pasa en Francia?

El encarecimiento de la vida, mejores condiciones en los liceos y un fuerte ajuste fiscal para sanear las arcas públicas serían las causas de los disturbios en Francia, en donde los llamados “chalecos amarillos”, estudiantes de liceo, sindicatos y otros colectivos, ha salido a la calle en una jornada de protestas.

Choques entre policía y manifestantes, irrupción en ayuntamientos, saqueos de tiendas y caos en el centro de París opacaron la parte pacífica de las protestas por el alza del combustible.

“A finales de mes ya no me queda nada, los precios suben, pero los salarios no. No podemos más, nos ahogamos”, Denunció Franck.

En Marsella y en Lille, manifestantes accedieron a los ayuntamientos y, en la primera, derribaron un busto de Marianne, símbolo de la República Francesa. En el de Limoges, un incendio se declaró en la noche.

Las autoridades activaron unidades de élite antidisturbios en París, donde se registraron incendios de papeleras y autos y se saquearon comercios en las calles del centro.

Un manifestante perdió una mano en Saint-Étienne, en el centro de Francia, por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad.

La movilización llega cuando su gobierno busca aprobar unos presupuestos para 2027 que contemplan un fuerte ajuste fiscal de 54 mil millones de euros para sanear las arcas públicas.

Autores serán “perseguidos y castigados”: Macron tras protestas sociales

Tras los incidentes violentos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró en su cuenta oficia del X, que los autores de los disturbios registrados en el marco de las protestas serán “perseguidos y castigados”, porque, dijo, “no hay lugar para la violencia” en territorio francés.

“Quienes han destrozado, atacado tanto prefecturas como comercios, saqueado incluso nuestros ayuntamientos serán perseguidos y castigados”, Emmanuel Macron, presidente de Francia

Las autoridades anunciaron un balance inicial de unos 400 detenidos.

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