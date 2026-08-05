¿Qué pasa si CBP encuentra medicamentos sin declarar?

GENERANDO AUDIO...

Medicamentos sin declarar en EE. UU. Foto: Envato.

Cruzar la frontera con medicamentos comprados en México es una práctica habitual para miles de familias hispanas. El ahorro puede ser enorme, especialmente cuando los tratamientos en Estados Unidos resultan impagables. Sin embargo, no declarar esos medicamentos ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede convertir un viaje rutinario en un problema legal, económico e incluso migratorio.

Cada año, miles de personas ingresan a Estados Unidos con medicinas adquiridas en farmacias mexicanas. La CBP, junto con la FDA, establece las reglas sobre qué puede entrar al país, en qué cantidad y bajo qué condiciones. Ignorarlas puede salir muy caro.

¿Qué pasa si CBP encuentra medicamentos en una inspección?

La respuesta depende del tipo de medicamento y de las circunstancias, pero la consecuencia más inmediata suele ser el decomiso.

Si los agentes detectan que una medicina no fue declarada, carece de una receta válida cuando esta es necesaria, está fuera de su envase original o corresponde a una sustancia restringida, pueden confiscarla de inmediato.

Las principales consecuencias incluyen:

Confiscación de los medicamentos

Multas económicas por proporcionar información falsa u omitir datos durante la inspección

por proporcionar información falsa u omitir datos durante la inspección Inspecciones secundarias que pueden retrasar durante horas el ingreso al país

que pueden retrasar durante horas el ingreso al país Problemas migratorios , incluida la cancelación o revocación de la visa si las autoridades sospechan fraude o tráfico de sustancias

, incluida la cancelación o revocación de la visa si las autoridades sospechan fraude o tráfico de sustancias Investigaciones penales cuando se detectan medicamentos controlados o cantidades incompatibles con el uso personal

El error más común no es comprar medicamentos en México. Es asumir que, como son para consumo propio, no hace falta mencionarlos al cruzar. Esa idea sigue provocando problemas en los puertos de entrada.

¿Cómo evitar problemas si llevas medicamentos a Estados Unidos?

La CBP recomienda tomar varias precauciones antes de viajar.

Entre las más importantes destacan:

Transportar las medicinas en su envase original , con etiquetas perfectamente legibles

, con etiquetas perfectamente legibles Llevar únicamente cantidades para uso personal . Aunque la política puede variar según el medicamento, normalmente se acepta un suministro aproximado de 30 a 90 días , dependiendo del tipo de fármaco y de los criterios aplicables

. Aunque la política puede variar según el medicamento, normalmente se acepta un suministro aproximado de , dependiendo del tipo de fármaco y de los criterios aplicables Portar la receta médica o una carta del médico tratante. Si está traducida al inglés, mejor aún, especialmente cuando se trata de medicamentos controlados

o una carta del médico tratante. Si está traducida al inglés, mejor aún, especialmente cuando se trata de medicamentos controlados Declarar siempre los medicamentos cuando el oficial de CBP lo solicite durante la inspección

Especialistas en regulación fronteriza consultados por Border Pulse recuerdan que declarar un medicamento no significa que será confiscado. De hecho, hacerlo demuestra transparencia y facilita que los agentes evalúen si cumple con las normas de ingreso.

¿Por qué tantos estadounidenses siguen comprando medicamentos en México?

La respuesta tiene mucho que ver con el bolsillo.

Según un reportaje de Univision, muchas familias cruzan la frontera porque los tratamientos médicos resultan considerablemente más baratos en México. Un estudio federal de 2022 encontró que los medicamentos en Estados Unidos cuestan, en promedio, un 70% más que al otro lado de la frontera. Solo en California, alrededor de un millón de personas viajan cada año para recibir atención médica o comprar medicamentos.

Historias como la de una mujer entrevistada por la cadena reflejan esa realidad. Explicó que lleva a su madre a comprar medicinas en México porque allí encuentra tratamientos que puede pagar, mientras que en Estados Unidos los costos y la cobertura médica representan un obstáculo.

¿Existen riesgos para la salud al comprar medicamentos en la frontera?

Sí. Y no son menores.

Además de las normas aduaneras, existe el riesgo de adquirir medicamentos falsificados. Investigaciones recientes han detectado en Tijuana pastillas adulteradas con fentanilo, heroína o metanfetaminas, una situación que preocupa tanto a las autoridades sanitarias como a médicos de ambos lados de la frontera.

Por eso, expertos y la propia CBP recomiendan comprar únicamente en farmacias verificadas, acudir previamente a un médico cuando sea posible y conservar toda la documentación del tratamiento. Al final, el verdadero ahorro no consiste solo en pagar menos por una medicina. También implica regresar a casa sin poner en riesgo la salud, el estatus migratorio o la posibilidad de volver a entrar a Estados Unidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.