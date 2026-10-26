A las Nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 26 de octubre de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias en A las Nueve en Uno este 26 de octubre

✔️ Guadalupe Taddei anuncia su renuncia a la presidencia del INE. La Cámara de Diputados deberá elegir a su sustituto rumbo a las elecciones de 2027.



✔️ Transportistas preparan una caravana en Ciudad de México para el 26 de octubre, con posibles afectaciones en Calzada Vallejo y La Raza.



✔️ Canacar mantiene la convocatoria al paro nacional de transportistas. Se prevén movilizaciones en Tijuana y diversas carreteras del país.



✔️ Ariadna Montiel informa que Morena analiza presentar una denuncia penal contra Maru Campos por el caso de agentes extranjeros en Chihuahua.



✔️ Un juez vincula a proceso al exfiscal César Jáuregui por presunta traición a la patria. Permanecerá en prisión preventiva en el Altiplano.



✔️ Pobladores de Chiapas linchan a un detenido por su presunta participación en el feminicidio de una abuela y su nieta de 12 años.



✔️ Lula da Silva gana la segunda vuelta presidencial en Brasil. Flávio Bolsonaro rechaza el resultado y anuncia que buscará impugnarlo.



✔️ Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Estados Unidos en Austin y se acerca al título de Fórmula 1, que podría conseguir en México.

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