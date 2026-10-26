La mañanera de Claudia Sheinbaum, 26 de octubre de 2026

Destaca que el triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta en las elecciones de Brasil es de suma importancia no solo para la nación andina, sino también para América Latina porque se revierte el avance de la derecha en el continente americano.

Señala que a las 12:00 horas sostendrá una llamada telefónica con el mandatario brasileño para, entre otras cosas, felicitarlo por su ganar las elecciones.

Adelantó que se retomarán proyectos que se tenían contemplados con el Gobierno de Brasil, entre ellos la relación Pemex-Petrobras.