La mañanera de Claudia Sheinbaum, 26 de octubre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 26 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 26 de octubre de 2026
Sobre la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Sheinbaum Pardo califica de buena la decisión de la funcionaria de separarse del cargo.
Reitera, tal como lo señaló el viernes pasado, que no puede haber señalamientos ni sombras de corrupción en la institución electoral y que, pese a la renuncia de Taddei al INE, deben investigarse a fondo las acusaciones de corrupción.
Destaca que el triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta en las elecciones de Brasil es de suma importancia no solo para la nación andina, sino también para América Latina porque se revierte el avance de la derecha en el continente americano.
Señala que a las 12:00 horas sostendrá una llamada telefónica con el mandatario brasileño para, entre otras cosas, felicitarlo por su ganar las elecciones.
Adelantó que se retomarán proyectos que se tenían contemplados con el Gobierno de Brasil, entre ellos la relación Pemex-Petrobras.
La presidenta señala que la principal causa por la que los transportistas anunciaron un paro nacional es por lo recientemente mencionado por la SHCP; sin embargo, indica que en el caso de la inseguridad se está trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.
Sostiene que a las 11:00 horas se llevará a cabo una reunión con los transportistas, en la que participará la SHCP.
En su intervención en la mañanera, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), habla sobre los apoyos fiscales a los transportistas.
En su intervención en la conferencia mañanera, Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, anunció el calendario de pago de las pensiones y programas para el Bienestar.
La funcionaria dio a conocer que la dispersión de recursos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre comenzará el lunes 3 de noviembre y concluirá el viernes 27 de noviembre. Los apoyos corresponden a las pensiones para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad, así como a los programas para Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.
Precisó que el pago correspondiente al programa Sembrando Vida se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre.
Por último, anuncia los consejos de la semana de Profeco.
Recuerda que del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo El Buen Fin 2026.
Presenta los precios promedio de los 24 productos incluidos en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) por cadena nacional
Presenta los precios promedios del diésel.
Asimismo, da a conocer los precios promedio de la canasta básica.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, recuerda que el Gobierno de México mantiene un seguimiento permanente a los acuerdos con empresarios gasolineros para contribuir a la estabilización de los precios del diésel.
Precisa que, al 16 de octubre, 9 mil 33 estaciones venden por debajo de los 27 pesos el costo del diésel, lo que representa el 87.9% del sector.
La mandataria federal presenta los temas que se abordarán en la mañanera:
– Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dará a conocer, como cada lunes, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.
– Secretaría de Bienestar para hablar sobre los programas sociales
– Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hablar sobre el paro de transportistas y la razón de este
– Sección Humanismo mexicano
Previo a iniciar con los temas de la mañanera, la mandataria federal felicitó al presidente Lula da Silva por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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