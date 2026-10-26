Paro nacional de transportistas y marcha por Ayotzinapa: las movilizaciones de este 26 de octubre en CDMX

La Ciudad de México tiene previstas diversas movilizaciones sociales para este lunes 26 de octubre, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC). Las actividades se distribuyen en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Xochimilco, Álvaro Obregón e Iztacalco.

Foto: UnoTV.

Entre las actividades con mayor impacto potencial destaca la marcha de madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, programada para las 16:00 horas, así como el paro nacional anunciado por organizaciones de transportistas, que contempla actividades en distintos accesos carreteros a la capital.

También se esperan concentraciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, demandas de justicia, derechos laborales, seguridad en planteles educativos y asuntos comunitarios.

En total, están previstas:

1 marcha

10 concentraciones

5 citas agendadas

11 eventos de esparcimiento

18 plantones

Marcha principal: de Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez

Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Punto de reunión: Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc.

Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc. Destino: Hemiciclo a Juárez.

Hemiciclo a Juárez. Aforo estimado: 250 personas.

250 personas. Convocantes: Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

La movilización se realizará en el marco de la denominada “145 Acción Global por Ayotzinapa y México”. Los participantes exigirán verdad, justicia y castigo para los responsables de la desaparición de los estudiantes.

La marcha podría generar afectaciones viales en Paseo de la Reforma y, conforme avance el contingente, en las calles y avenidas del Centro Histórico cercanas al Hemiciclo a Juárez.

Alternativas viales sugeridas:

Para desplazamientos de norte a sur o viceversa, considerar Circuito Interior, según el punto de origen y destino.

Para evitar el tramo de Reforma donde se encuentre el contingente, utilizar vías paralelas como Avenida Chapultepec o Circuito Interior.

Si el destino es el Centro Histórico, valorar el acceso por calles alejadas del recorrido y verificar los cierres antes de ingresar.

Transportistas anuncian paro y actividades en accesos carreteros

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. tiene prevista una jornada de movilización con presencia en los principales accesos carreteros a la Ciudad de México.

Horario: Durante el día.

Durante el día. Aforo estimado: 800 personas.

800 personas. Punto de reunión señalado: Central de Carga Vallejo, ubicada en Calzada Vallejo número 1830, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

Central de Carga Vallejo, ubicada en Calzada Vallejo número 1830, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. Demanda: Realizar un paro nacional de transportistas para exigir soluciones a los problemas del sector.

La agenda menciona actividades en las casetas de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla. A las 07:30 horas se prevé la concentración de un contingente de transportistas en la Central de Carga Vallejo.

Entre sus demandas se encuentran mayor seguridad en carreteras, reducción de impuestos e indemnizaciones por parte de las aseguradoras cuando los vehículos robados no sean recuperados.

Alternativas viales sugeridas:

Para traslados por el norte de la capital, revisar las condiciones de Avenida de los Insurgentes Norte, Circuito Interior y las vías locales paralelas a Calzada Vallejo.

Para viajes hacia Querétaro o Pachuca, consultar el estado de las autopistas antes de salir y valorar rutas alternas únicamente si las autoridades confirman que son transitables.

Para desplazamientos hacia Puebla o Cuernavaca, verificar posibles afectaciones en los accesos correspondientes antes de incorporarse a las autopistas.

Concentraciones programadas durante la mañana

Amnistía Internacional

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana, calle Cozumel número 33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana, calle Cozumel número 33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Aforo estimado: 60 personas.

La organización realizará una conferencia de prensa titulada “Artículo 34: ¿Qué Sigue para México?”, enfocada en analizar las perspectivas y los retos relacionados con la activación del artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.

Colectivo “Somos Ellas”

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma número 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma número 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Aforo estimado: 15 personas.

La concentración busca respaldar a una víctima de violencia sexual y exigir una sanción ejemplar para el presunto responsable, con apego al debido proceso y al marco legal vigente.

La Convención de la Ciudad de México

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Embajada de Francia, Campos Elíseos número 339, colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Embajada de Francia, Campos Elíseos número 339, colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Aforo estimado: 250 personas.

Los participantes prevén realizar un mitin de solidaridad internacional con el pueblo francés y visibilizar demandas sociales y laborales.

Familiares y amigos de un joven desaparecido de Oaxaca

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes número 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes número 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Aforo estimado: 20 personas.

Los familiares solicitarán información a la Fiscalía sobre las investigaciones para localizar a un joven de 29 años originario de la comunidad El Crucero, municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca.

Movilizaciones previstas al mediodía

“En Pie de Lucha”: memoria y búsqueda de personas desaparecidas

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes número 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes número 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Aforo estimado: 40 personas.

El colectivo prevé presentar el memorial “Miles de Latidos para Encontrarles”, con el objetivo de exigir justicia, visibilizar la impunidad y mantener viva la memoria de dos mujeres víctimas de desaparición forzada.

Familiares y amigos de un estudiante y activista de la UNAM

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, calle Digna Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, calle Digna Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Aforo estimado: 60 personas.

La concentración exigirá justicia por el asesinato de un estudiante y activista ocurrido en octubre de 2011, así como el esclarecimiento de los hechos y el fin de la impunidad.

Colectiva “Micelias”

Primera actividad: 12:00 horas, estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, alcaldía Iztapalapa.

12:00 horas, estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, alcaldía Iztapalapa. Segunda actividad: Durante el día, en República de El Salvador número 81, Centro Histórico.

Durante el día, en República de El Salvador número 81, Centro Histórico. Aforo estimado: 35 personas.

La colectiva realizará una recaudación de víveres para mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La protesta busca respaldar sus demandas y exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra compañeros mazatecos exiliados por defender el río Xangá Ndá Ge.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Aforo estimado: 45 personas.

45 personas. Puntos señalados: Monumento a la Madre, en el cruce de avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, alcaldía Cuauhtémoc. Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez. Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.



La jornada itinerante contempla recolección de firmas y difusión de información sobre derechos humanos y legislación relacionada con el cannabis. Por su carácter itinerante, podrían presentarse afectaciones puntuales en los cruces mencionados.

Cubículo Estudiantil “Violeta Parra” de la UAM Xochimilco

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, calzada del Hueso número 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, calzada del Hueso número 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán. Aforo estimado: 45 personas.

El grupo realizará una asamblea para dar seguimiento a los puntos de un pliego petitorio entregado a las autoridades universitarias el 23 de octubre. La agenda advierte sobre posibles bloqueos viales y liberación de torniquetes durante el desarrollo de sus actividades y un traslado previsto a la estación UAM-I de la Línea 8 del Metro.

Otras concentraciones y demandas sociales

Vecinos de Tepepan

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: PILARES 16 de Septiembre, en avenida 16 de Septiembre y Guadalupe I. Ramírez, colonia Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco.

PILARES 16 de Septiembre, en avenida 16 de Septiembre y Guadalupe I. Ramírez, colonia Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco. Aforo estimado: 30 personas.

Los vecinos solicitarán una inspección sanitaria y la clausura de la empresa Frío de Nepal, S.A. de C.V., por presuntas afectaciones relacionadas con olores, condiciones insalubres y proliferación de moscas.

Ex trabajadores de Altos Hornos de México

Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Lugar: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bulevar Adolfo López Mateos número 1968, colonia Alpes, alcaldía Álvaro Obregón.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bulevar Adolfo López Mateos número 1968, colonia Alpes, alcaldía Álvaro Obregón. Aforo estimado: 30 personas.

Los manifestantes solicitarán la liquidación correspondiente por parte de la empresa Altos Hornos de México.

Sindicato de trabajadores del Instituto de Educación Media Superior

Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Subsecretaría de Educación Media Superior, avenida Universidad número 1200, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Subsecretaría de Educación Media Superior, avenida Universidad número 1200, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Aforo estimado: 30 personas.

La protesta se realizará en defensa de la educación pública, gratuita y laica, así como de las condiciones laborales y el respeto al contrato colectivo de trabajo.

Fundación “Víctor Palma”

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Secretaría de Vivienda, calle Canela número 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Secretaría de Vivienda, calle Canela número 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Aforo estimado: 40 personas.

La fundación solicitará la escrituración de un predio ubicado en Coyol número 216.

Lobos Revolucionarios

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Lugar: Colegio de Bachilleres, plantel 16 Tláhuac, “Manuel Chavarría Chavarría”, en el cruce de Océano de las Tempestades y Montes Pirineos, colonia San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac.

Colegio de Bachilleres, plantel 16 Tláhuac, “Manuel Chavarría Chavarría”, en el cruce de Océano de las Tempestades y Montes Pirineos, colonia San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac. Aforo estimado: 45 personas.

Los participantes exigirán seguridad inmediata dentro del plantel y respuestas ante situaciones ocurridas en la escuela.

Citas agendadas y actividades adicionales

Colectiva y familiares de la comunidad universitaria

Además de las concentraciones ya señaladas, las actividades universitarias y de colectivos podrían generar movimientos de personas en los alrededores de instalaciones educativas y oficinas públicas. Se recomienda prestar atención a los avisos de las autoridades locales, especialmente en las zonas de Doctores, Xochimilco e Iztapalapa.

Alternativas viales por zonas de la CDMX

Las siguientes opciones son recomendaciones preventivas según la ubicación de las concentraciones; no representan rutas de desvío confirmadas por las autoridades. La circulación deberá ajustarse a los cierres que se presenten en tiempo real.

Paseo de la Reforma y Centro Histórico: considerar Circuito Interior, avenida Chapultepec y Eje 1 Norte para evitar los tramos ocupados por contingentes. Para ingresar al Centro, revisar las condiciones de Eje Central, avenida Hidalgo y las calles aledañas.

Colonia Doctores: ante las concentraciones en avenida Niños Héroes y Digna Ochoa y Plácido, valorar Eje 2 Sur, Eje 3 Sur o avenidas paralelas, según el destino. Evitar acercarse innecesariamente a las inmediaciones de la Fiscalía y del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas.

Calzada Vallejo y Gustavo A. Madero: por la reunión de transportistas y las actividades previstas en el cruce de Gran Canal con Circuito Interior, considerar avenida Insurgentes Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas o Eje 3 Norte, siempre que las condiciones viales lo permitan.

Iztapalapa: para desplazamientos próximos al Reclusorio Oriente y la estación Constitución de 1917, revisar la circulación sobre calzada Ermita Iztapalapa y las vialidades secundarias de la zona. Si hay bloqueos, seguir los desvíos indicados por tránsito

Coyoacán y Xochimilco: prever demoras en calzada del Hueso, avenida Guadalupe I. Ramírez y los accesos a las sedes universitarias. Se recomienda evitar las inmediaciones de los puntos de concentración cuando el viaje no requiera pasar por ellos

Álvaro Obregón: considerar tiempo adicional para llegar a la Secretaría del Trabajo, en el bulevar Adolfo López Mateos, y verificar las condiciones de las avenidas cercanas antes de emprender el trayecto

Recomendaciones para automovilistas y usuarios del transporte público

Salir con anticipación, especialmente si el traslado incluye Paseo de la Reforma, el Centro Histórico, la colonia Doctores o Calzada Vallejo

Consultar los reportes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del C5 de la Ciudad de México antes de salir y durante el recorrido

Considerar el Metro y el Metrobús cuando sean opciones viables, verificando previamente el estado del servicio y los posibles cierres de estaciones

Evitar estacionarse en cruces, accesos a instalaciones públicas y puntos de concentración

Seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y no intentar atravesar contingentes

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