“Ganó el pueblo de Brasil”: Sheinbaum felicita a Lula da Silva

Sheinbaum felicita a Lula. Fotos: Cuartoscuro | AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo 25 de octubre a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, donde venció al senador Flávio Bolsonaro, de acuerdo con los resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE).

A través de sus redes sociales, la mandataria mexicana celebró el resultado de la jornada electoral con un mensaje dirigido al presidente brasileño: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

La victoria de Lula representa su cuarto mandato presidencial no consecutivo y mantiene al Partido de los Trabajadores (PT) al frente del Gobierno brasileño.

¿Cuántos votos obtuvo Lula da Silva en Brasil?

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral de Brasil, Lula obtuvo el 51.79% de los votos válidos, equivalentes a más de 64.2 millones de sufragios. Su contrincante, Flávio Bolsonaro, alcanzó el 48.21%, con alrededor de 59.8 millones de votos.

El resultado final confirmó la victoria del mandatario, luego de una contienda cerrada entre ambos candidatos. Más de 128 millones de personas acudieron a las urnas durante la segunda vuelta, según los datos publicados por la autoridad electoral brasileña.

SRE felicita al pueblo brasileño y a Lula

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también felicitó al pueblo de Brasil por su participación en las elecciones y a Lula da Silva por su reelección.

En su mensaje, la dependencia mexicana reiteró la voluntad del Gobierno de México de fortalecer la amistad entre ambos países, así como el diálogo político y la cooperación bilateral.

La @SRE_mx felicita al pueblo brasileño por su participación en las elecciones presidenciales, así como al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (@Lulaoficial) por su reelección.



México reitera su voluntad de seguir fortaleciendo la amistad, el diálogo político y la cooperación… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 26, 2026

Con sus mensajes de felicitación, el Gobierno mexicano expresó su reconocimiento al resultado electoral brasileño y su disposición de mantener la cooperación con la administración de Lula.

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