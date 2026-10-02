A las Nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 2 de octubre de 2026

| 06:59 | Pablo Valdés - Rocío Ireta | Sandra Moreno

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno.

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Huracán Rachel en vivo: se mantiene en categoría 3, pero intensificará lluvias, oleaje y viento este viernes

Nacional

Huracán Rachel en vivo: se mantiene en categoría 3, pero intensificará lluvias, oleaje y viento este viernes

IMSS anuncia 4 medidas tras muertes de recién nacidos en Guadalajara

Nacional

IMSS anuncia 4 medidas tras muertes de recién nacidos en Guadalajara

A 58 años del 2 de octubre, Severiano Sánchez exige justicia

Nacional

A 58 años del 2 de octubre, Severiano Sánchez exige justicia

Video