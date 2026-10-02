IMSS anuncia 4 medidas tras muertes de recién nacidos en Guadalajara

Zoe Robledo anuncia cuatro medidas. Captura de pantalla: IMSS

La noche de este jueves, a través de un mensaje en redes sociales, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció cuatro medidas tras los casos de recién nacidos que murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara. Entre ellas está una auditoría clínica independiente y la separación temporal de dos directivos.

Robledo explicó que durante el año se detectaron y notificaron brotes de infecciones hospitalarias en esa unidad. De acuerdo con lo informado por el titular del IMSS, en seis bebés fallecidos una de esas infecciones aparece entre las causas de muerte.

El #IMSS informa las acciones que llevará a cabo para esclarecer los fallecimientos de recién nacidos en el Hospital de Gineco Obstetricia del CMN de Occidente.



Se realizará una Auditoría Clínica Colegiada Independiente, se profundizará la investigación epidemiológica y se… pic.twitter.com/FW32axLOcP — IMSS  (@Tu_IMSS) October 2, 2026

IMSS investigará muertes de recién nacidos en Guadalajara

La primera medida será una auditoría clínica colegiada independiente, en la que participarán especialistas externos al IMSS, incluidos neonatólogos, infectólogos y epidemiólogos de instituciones como la CONAMED, los Institutos Nacionales de Salud y la UNAM.

La revisión analizará cada caso para determinar tres puntos:

Si hubo una infección asociada a la atención médica .

. Si la infección causó o contribuyó al fallecimiento.

Si existieron fallas que pudieron evitarse.

Robledo afirmó que el IMSS no intervendrá en las conclusiones de la auditoría y que los resultados serán comunicados primero a las familias.

Separan a director y jefe de terapia intensiva neonatal

Como segunda medida, mientras se realiza la auditoría, el director del hospital y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales serán separados de sus cargos, según anunció el titular del IMSS. El objetivo, explicó Robledo, es garantizar que la investigación pueda desarrollarse sin interferencias y con independencia.

Además, como tercera medida, los microorganismos identificados serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para determinar el origen de los brotes y su posible relación con los casos.

IMSS creará comando para proteger a recién nacidos

Como cuarta medida, el IMSS acordó crear un comando operativo del sector salud para la seguridad de los recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos neonatales del Instituto.

La estrategia contempla vigilancia epidemiológica homologada, alertas tempranas, revisiones periódicas de las medidas para prevenir infecciones y protocolos para analizar fallecimientos relacionados con brotes.

Cada familia también tendrá una persona responsable del IMSS para acompañarla y dar seguimiento a su caso. Por último, Robledo señaló que, si se confirma alguna falla, habrá una reparación, mientras continúan las investigaciones.