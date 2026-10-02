Claudia Sheinbaum y los cambios institucionales en sus primeros dos años

A dos años de que Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, Carlos Elizondo Mayer-Serra hizo un balance sobre los cambios registrados durante su administración, con énfasis en seguridad, economía y reformas institucionales.

El profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey señaló que uno de los principales cambios durante este periodo ha sido la modificación de la arquitectura institucional del país. También destacó resultados en seguridad, mientras que consideró que el crecimiento económico sigue siendo uno de los principales pendientes.

En su participación semanal con Uno TV, Elizondo Mayer-Serra aseguró que el gobierno de Sheinbaum concretó buena parte de las reformas planteadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Entre los cambios mencionó un nuevo Poder Judicial, modificaciones en el sector energético y la desaparición de organismos constitucionalmente autónomos relacionados con competencia, telecomunicaciones y transparencia.

A juicio del especialista, estas modificaciones han transformado de manera importante la administración pública mexicana, aunque consideró que sus resultados han sido menores a los planteados originalmente.

El académico destacó la estrategia encabezada por Omar García Harfuch y sostuvo que la seguridad es uno de los ámbitos donde observa resultados claros.

Elizondo afirmó además que todavía existen pendientes relacionados con presuntos vínculos entre integrantes de la política y grupos del crimen organizado.

Sobre la economía, Carlos Elizondo consideró que es el terreno donde Sheinbaum ha quedado más lejos de sus objetivos.

Recordó que al inicio de la administración se presentó el Plan México, con expectativas de mayor crecimiento e inversión. Según su análisis, esos resultados no se han materializado como se esperaba.

El especialista relacionó este desempeño con factores como la situación de Pemex, las reformas realizadas y la incertidumbre que, desde su perspectiva, genera el nuevo Poder Judicial.

También señaló que las transferencias sociales mantienen una evaluación favorable entre la población, mientras que mencionó problemas en áreas como salud, educación e infraestructura.

Finalmente, Elizondo sostuvo que la figura de Andrés Manuel López Obrador continúa presente tanto en el debate político como a través de proyectos iniciados durante su administración.

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