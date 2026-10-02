Huracán Rachel y otros fenómenos traerán lluvias este viernes a 31 estados de México

Continúan las lluvias en todo el país. Foto: Cuartoscuro

Para este viernes 2 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 31 estados de la República Mexicana, como parte del huracán Rachel, el frente frío 1, así como la onda tropical 42.

De acuerdo con lo mencionado, este viernes, el huracán Rachel aumentará de intensidad. Por el momento, se mantiene en categoría 3.

Mientras tanto, el SMN señaló que las altas temperaturas continuarán en el noroeste, oriente y sureste mexicano.

¿Dónde lloverá este viernes 2 de octubre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Baja California Sur

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Coahuila

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Colima

Nayarit

Jalisco

Durango

San Luis Potosí

Michoacán

Guanajuato

Puebla

Veracruz

Chiapas

Aguascalientes

Estado de México

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Chihuahua

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 2 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora

Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora 35 a 40 °C: Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h: Sonora

Sonora Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

: Sinaloa, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleajes de 5.0 a 6.0 metros de altura: costas de Baja California Sur

costas de Baja California Sur Oleajes de 3.0 a 5.0 metros de altura : costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco

: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo

costa de Baja California, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas,

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas, Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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