Al menos 65 vehículos chocan en la I-95 de Carolina del Sur por densa niebla

Carambola en la I-95 de Carolina del Sur. Foto: @SCHP_Troop6

Una carambola de al menos 65 vehículos paralizó este jueves la Interestatal 95 (I-95) sobre el puente del lago Marion, en Carolina del Sur, Estados Unidos. El choque ocurrió durante la mañana, en medio de una densa niebla que redujo de forma considerable la visibilidad.

El accidente ocurrió en la zona entre los condados de Clarendon y Orangeburg. Equipos de emergencia encontraron vehículos atrapados debajo de tractocamiones y tuvieron que liberar a personas que quedaron dentro de automóviles siniestrados.

🚨🚨Video from the Mass Casualty Incident on the I-95 bridge over Lake Marion near Santee, SC. 🚨🚨



This was sent to me by Olivia Branch on Facebook.



Weather nearby at Manning / Cooper Regional Airport at the time: Temp 64°F/Dewpoint 64°F – OVC001 (Overcast 100') – VIS .25… pic.twitter.com/iNS0VOQYeA — ☈ Chris Jackson ☈ (@ChrisJacksonSC) October 1, 2026

Choque en I-95 deja vehículos atrapados y varios heridos

De acuerdo con el reporte más reciente, al menos 15 camiones de 18 ruedas y 50 automóviles quedaron involucrados en el accidente. Al menos dos personas resultaron con heridas graves y otras sufrieron lesiones menores.

Una persona fue trasladada en helicóptero a un hospital. Hasta el último reporte consultado, las autoridades no habían informado sobre personas fallecidas por el choque.

A detour has been set up by our partners @SCDOTPress on I-95 southbound at the 102 exit.



We are working together with them and we do expect this to be an extended road closure.



It would be best to find an alternate route at this time and avoid the area if possible. @theSCDPS pic.twitter.com/4y0b1DKjc9 — Trooper William Bennett (@SCHP_Troop1) October 1, 2026

Densa niebla provocó el choque múltiple

Según lo informado por autoridades, la niebla cubrió el puente sobre el lago Marion y redujo drásticamente la visibilidad. La situación habría impedido que algunos conductores pudieran detenerse a tiempo ante la cadena de impactos.

La magnitud del accidente aumentó conforme avanzaron las labores de evaluación. Los primeros reportes hablaban de una cantidad menor de vehículos, pero posteriormente se confirmó la participación de 65 unidades.

State and Local agencies are hard at work doing their best to get the road back open but it is going to take some time.



Again we expect I-95 southbound at the 102 mile marker to be closed for an extended period of time. pic.twitter.com/6RXi05Mv8I — Trooper William Bennett (@SCHP_Troop1) October 1, 2026

I-95 permanece cerrada tras la carambola

El choque obligó al cierre de los carriles hacia el sur de la I-95. Debido a ello, las autoridades establecieron un desvío en la salida 102 y pidieron a los automovilistas evitar la zona mientras continuaban las labores para retirar los vehículos y restos del accidente.

Por ahora, las labores de limpieza continuaron durante la noche de este jueves. Mientras tanto, las autoridades mantuvieron el llamado a evitar el tramo afectado.

The sun is set but the work is not stopping. I-95 South remains closed between the 98-100 mile marker. Crews continue to work to clear the roadway. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/AOQKpu7prY — Trooper Nick SCHP (@SCHP_Troop6) October 2, 2026

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