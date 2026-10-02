Viernes con cielo nublado y actividad eléctrica este 2 de octrubre en CDMX

Lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Edomex. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un viernes 2 de octubre con cielo nublado, lluvias y actividad eléctrica. En territorio mexiquense se esperan precipitaciones muy fuertes, principalmente en el oeste y suroeste.

Durante la mañana habrá bruma y posibles bancos de niebla, además de ambiente fresco. El frío se sentirá especialmente en las zonas altas del Estado de México. Por la tarde subirán las temperaturas y aumentará la probabilidad de lluvia.

Lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Edomex

Para la Ciudad de México se pronostican lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas.

En el Estado de México, las lluvias serán puntuales muy fuertes en las regiones del oeste y suroeste. Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado durante la tarde, con ambiente templado a cálido en la región.

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¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Toluca?

En la CDMX, la temperatura mínima estará entre los 13 y 15 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevén temperaturas más bajas:

Mínima de 9 a 11 °C.

Máxima de 22 a 24 °C.

También se espera viento de componente norte de entre 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 40 km/h.

Viernes con cielo nublado y actividad eléctrica

El panorama para este viernes estará marcado por un ambiente cálido durante la tarde, cielo mayormente nublado y lluvias fuertes con actividad eléctrica.

En las primeras horas del día, la presencia de bruma y niebla podría mantenerse en algunas zonas, especialmente en las partes altas del Estado de México. Por la tarde, las condiciones cambiarán a un ambiente más cálido, pero con mayor presencia de lluvias.

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