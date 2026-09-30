Tormenta tropical Rachel en vivo: mantiene lluvias en 4 estados mexicanos

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Con el pronóstico de que se convierta en huracán categoría 1 en las próximas 24 horas, la tormenta tropical Rachel mantiene la alerta en varios estados del Pacífico mexicano por lluvias, fuertes vientos y oleake elevado.

Pese a las condiciones meteorológicas en las costas de Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero, escuelas, aeropuertos y servicios públicos operan con normalidad, con algunas excepciones, ya que de acuerdo con los pronósticos, el ciclón se mantendrá mar adentro, paralelo a la costa, alejándose del territorio nacional desde el jueves.

Tormenta tropical Rachel, minuto a minuto

Suspenden clases en municipios de Jalisco A través de su cuenta de X, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la suspensión de clases en algunos municipios de la entidad debido al pronóstico de lluvias ocasionadas por Rachel, medida que aplica en localidades de las regiones: – Costa Sierra Occidental

– Costa Sur

– Sierra de Amula

– Sur

– Lagunas

– Sureste Ante el pronóstico de lluvias asociadas a la Tormenta Tropical Rachel y como medida preventiva, el día de mañana, miércoles 30 de septiembre, se suspenden clases en municipios de las regiones Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sierra de Amula, Sur, Lagunas y Sureste.



Les pido… pic.twitter.com/JaqQBbWGPA — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 30, 2026 Rachel avanza en el Pacífico Aún como tormenta tropical, Rachel se localizaba a las 21:00 horas a 390 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con alerta de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical de Punta San Telmo, Michoacán, a Playa Pérula, Jalisco, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical de Playa Pérula, Jalisco, a Cabo Corrientes, Jalisco. De igual forma, su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en: – Lluvias torrenciales: Michoacán

– Lluvias intensas: Guerrero

– Lluvias muy fuertes. Colima, Jalisco Esta noche, la #TormentaTropical #Rachel se localiza a 390 km al al sur-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco. Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias torrenciales en #Michoacán, intensas en #Guerrero y muy fuertes en #Colima y #Jalisco. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/ZVEtPX2PoI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2026

¿Cuál es el pronóstico para el ciclón Rachel?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical Rachel se convertirá en huracán categoría 1 para las 6:00 horas de este miércoles 30 de septiembre frente a las costas de Colima y jalisco.

De igual forma, subirá a huracán categoría 2 alrededor de 12 horas después, frente a Nayarit, iniciando su alejamiento del país, para alcanzar la categoría 3 al sur de la península de Baja California, manteniéndose así hasta la tarde del viernes, cuando volverá a categoría 2.

Mientras que se prevé que descienda a categoría 1 el sábado 3 de octubre por la tarde, ya lejos de la peninsula sudcaliforniana.

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