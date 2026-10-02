Marcha por el 2 de octubre encabeza las movilizaciones en CDMX este viernes

Movilizaciones en CDMX este 2 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 2 de octubre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán los trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 2 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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En total, están previstas:

2 marcha

31 concentraciones

3 citas agendadas

3 rodadas motociclistas

2 rodadas ciclistas

1 rodada en patines

18 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas previstas para este viernes 2 de octubre

Marcha del Comité 68

Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Punto de partida: Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Aforo previsto: 8 mil personas.

8 mil personas. Ruta: avenida Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

avenida Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución. La movilización es convocada por el Comité 68 “Prolibertades Democráticas” bajo la consigna “¡Ni perdón, ni olvido!”.

bajo la consigna “¡Ni perdón, ni olvido!”. Entre sus demandas se encuentran justicia, verdad y no repetición por los hechos de 1968 y 1971, además de otros pronunciamientos relacionados con estudiantes, Ayotzinapa, la CNTE y Palestina.

La SSC no descarta que lleguen autobuses con manifestantes y que se incorporen otras organizaciones y colectivos.

Marcha del STUNAM

Hora: 15:30 horas.

15:30 horas. Punto de partida: Hemiciclo a Juárez.

Hemiciclo a Juárez. Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Aforo previsto: 2 mil 500 personas.

2 mil 500 personas. La movilización se realizará por el 58 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, con el objetivo señalado en la agenda de mantener viva la memoria de la lucha universitaria y del movimiento social en México.

La cercanía entre ambas movilizaciones hace prever afectaciones en distintos puntos del Centro Histórico durante la tarde.

Concentraciones que se sumarán a la movilización

La agenda de la SSC registra varias concentraciones de comunidades estudiantiles que tienen previsto desplazarse posteriormente hacia la marcha de Tlatelolco.

Entre ellas se encuentran:

12:00 horas: estudiantes de Ciudad Universitaria, en la escultura “Los Bigotes”, Coyoacán.

estudiantes de Ciudad Universitaria, en la escultura “Los Bigotes”, Coyoacán. 12:00 horas: Frente Estudiantil de la UAM Cuajimalpa.

Frente Estudiantil de la UAM Cuajimalpa. 12:00 horas: comunidad de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Zacatenco.

comunidad de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Zacatenco. 12:00 horas: Coordinadora Rebelde Politécnica, en la Plaza Roja de la Unidad Santo Tomás.

Coordinadora Rebelde Politécnica, en la Plaza Roja de la Unidad Santo Tomás. 12:30 horas: estudiantes de la Preparatoria 7, en Calzada de la Viga.

estudiantes de la Preparatoria 7, en Calzada de la Viga. 12:30 horas: estudiantes de la Preparatoria 6, en Coyoacán.

estudiantes de la Preparatoria 6, en Coyoacán. 13:00 horas: estudiantes de la UAM Azcapotzalco.

estudiantes de la UAM Azcapotzalco. 13:00 horas: estudiantes del CCH Sur.

estudiantes del CCH Sur. 13:00 horas: estudiantes de la UACM San Lorenzo Tezonco.

estudiantes de la UACM San Lorenzo Tezonco. 13:00 horas: estudiantes de la Preparatoria 5.

estudiantes de la Preparatoria 5. 13:00 horas: estudiantes del CCH Oriente.

estudiantes del CCH Oriente. 13:30 horas: estudiantes de la UACM Cuautepec.

estudiantes de la UACM Cuautepec. 13:30 horas: comunidad del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

comunidad del Centro Cultural Ollin Yoliztli. 13:30 horas: Facultad de Música de la UNAM.

Facultad de Música de la UNAM. 13:30 horas: FES Zaragoza.

FES Zaragoza. 13:30 horas: Escuela Superior de Economía del IPN.

Escuela Superior de Economía del IPN. 14:00 horas: estudiantes de la UAM Iztapalapa.

estudiantes de la UAM Iztapalapa. 14:00 horas: Pan y Rosas México, en la estación Cuatro Caminos.

Pan y Rosas México, en la estación Cuatro Caminos. 14:00 horas: Partido Comunista Revolucionario de la UNAM, en Ciudad Universitaria.

Partido Comunista Revolucionario de la UNAM, en Ciudad Universitaria. 14:15 horas: Universidad Nacional Rosario Castellanos, en Deportivo Oceanía.

Universidad Nacional Rosario Castellanos, en Deportivo Oceanía. 14:15 horas: Colectivo Izquierda Roja, en la UACM Centro Histórico.

Colectivo Izquierda Roja, en la UACM Centro Histórico. 14:30 horas: Comité de Lucha de la Preparatoria 4, que se desplazará hacia Tacubaya.

Comité de Lucha de la Preparatoria 4, que se desplazará hacia Tacubaya. 15:00 horas: estudiantes organizados de escuelas de música y artes, en la estación Tlatelolco.

La mayoría de estas concentraciones tiene previsto trasladarse hacia la marcha del aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. La propia agenda advierte que podrían registrarse afectaciones viales durante sus desplazamientos.

Otras manifestaciones y concentraciones

Además de las movilizaciones relacionadas con el 2 de octubre, están previstas otras actividades:

06:00 horas: vecinos del subconjunto habitacional Joyas Vallejo se concentrarán en Calzada Vallejo 1268 para denunciar desabasto de agua potable.

vecinos del subconjunto habitacional Joyas Vallejo se concentrarán en Calzada Vallejo 1268 para denunciar desabasto de agua potable. 11:00 horas: Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón realizarán un foro en el Plantón de Mujeres Mazatecas, ubicado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A las 16:00 horas se incorporarán a la marcha.

Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón realizarán un foro en el Plantón de Mujeres Mazatecas, ubicado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A las 16:00 horas se incorporarán a la marcha. 11:00 horas: Raíces en Resistencia realizará el evento artístico-cultural “Hoy decimos ¡Basta!”, en el Edificio Chihuahua, Tlatelolco.

Raíces en Resistencia realizará el evento artístico-cultural “Hoy decimos ¡Basta!”, en el Edificio Chihuahua, Tlatelolco. 12:00 horas: Plataforma 4:20 tendrá una jornada itinerante en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, y Gran Canal y Circuito Interior.

Plataforma 4:20 tendrá una jornada itinerante en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, y Gran Canal y Circuito Interior. 14:00 horas: se realizará el evento político-cultural “El sonido como protesta” en Plaza Tlaxcoaque.

se realizará el evento político-cultural “El sonido como protesta” en Plaza Tlaxcoaque. 18:00 horas: la Asamblea de Colombianos en México realizará el evento “Encuentros de tambor presente” en Parque de los Venados.

También hay citas agendadas de policías de Protección Federal, Asamblea de Barrios Grupo “Gabino Barrera” y la colectiva “Las Tonantzin”. La agenda señala que los policías se concentrarán a las 08:00 horas en la Unidad Administrativa de Protección Federal, en Coyoacán.

Rodadas que pueden afectar vialidades

Durante la tarde y noche también están previstas rodadas:

18:30 horas: Xochilocos Bikers, desde la alcaldía Xochimilco, con destino por definir.

Xochilocos Bikers, desde la alcaldía Xochimilco, con destino por definir. 19:00 horas: Morritas Riders, con salida de Calzada de Tláhuac.

Morritas Riders, con salida de Calzada de Tláhuac. 19:30 horas: Morritas Riders, desde avenida 11 y Lebrija.

Morritas Riders, desde avenida 11 y Lebrija. 20:00 horas: Morritas Riders, desde Taxqueña-Culhuacán, con destino al Café El Jarocho.

Morritas Riders, desde Taxqueña-Culhuacán, con destino al Café El Jarocho. 20:30 horas: rodada de convivencia desde Calzada de la Viga, con destino a Aztlán Feria de Chapultepec y Coyoacán.

rodada de convivencia desde Calzada de la Viga, con destino a Aztlán Feria de Chapultepec y Coyoacán. También se prevé una rodada ciclista desde Ciudad Universitaria hacia Plaza de las Tres Culturas para incorporarse a la marcha.

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