Marcha 2 de Octubre: inicio, rutas, cierres viales; sigue en vivo las últimas noticias

Este viernes 2 de octubre se cumplen 58 años de la matanza de Tlatelolco

Este viernes 2 de octubre se cumplen 58 años de la matanza de Tlatelolco, por lo que se llevará a cabo la tradicional marcha en memoria del movimiento estudiantil de 1968. Universitarios, colectivos sociales y agrupaciones civiles se concentrarán en distintos puntos de la Ciudad de México para participar en la movilización.

En la capital del país, la movilización principal partirá de la Plaza de las Tres Culturas; Morelos y Oaxaca, se unen con diferentes horarios, puntos de salida y destinos.

De acuerdo con la ruta difundida, los participantes avanzarán hacia el Zócalo capitalino por Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución. El Comité del 68 ha señalado que la movilización será pacífica.

EN VIVO: MARCHA DEL 2 DE OCTUBRE EN CDMX

Metrobús podría modificar el servicio. El Metrobús de la Ciudad de México informó que este viernes 2 de octubre se prevén movilizaciones sociales que podrían provocar modificaciones en el servicio de las líneas 1, 3, 4 y 7. Ante los posibles cambios, pidió a los usuarios consultar el estado del servicio a través de su sitio oficial antes de realizar sus traslados. 🚨 ATENCIÓN 🚨



Mañana viernes 2 de octubre, se prevén movilizaciones sociales que podrían modificar el servicio.



Mantente pendiente y consulta la información en tiempo real en https://t.co/oU8f4Ffn0y 👀 pic.twitter.com/BWBUrwVB6F — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 1, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.