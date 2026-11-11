Las de hoy | 11 de noviembre de 2026
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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por Uno TV.
Uno TV presenta las noticias principales este 11 de noviembre de 2026
- El Universal, el Gran Diario de México: Landsmanas, favorito de la 4T, suma 25 mil mdp en contratos
Desde diciembre de 2018, empresas de Corporativo Kosmos de Jack Kandsmanas han obtenido contratos con dependencias federales y gobiernos estatales para servicios de alimentación, adquisición de medicamentos y productos farmacéutico.
- Reforma: Revelan ¡desde EU! red de narco-pitazos
Infiltra capo oficinas de seguridad y vende información a narcos.
- Milenio: NYT: enlace con la CIA, exfiscal antisecuestro de Maru Campos
Funcionarios de ambos países dicen que Guillermo Zuany, entonces en Operaciones Estratégicas, guiaba a agentes; García Harfuch anuncia orden de captura y MP de Chihuahua deslinda a la gobernadora.
- La Jornada: La visita de Sheinbaum a China afianza la estrategia comercial
Amplía inversiones y mercados.
- Excélsior: Contratista de Taddei llevó a Espino al INE
José Alfredo Hernández habría facilitado la llegada de la secretaria ejecutiva del instituto, quien, como consejera en Chihuahua, le otorgó un contrato por 30 mdp.
- El Financiero: Sube inflación en EU y dispara apuestas por alza de la Fed
Señales de banqueros centrales de que podrían acelerar los aumentos de tasas ponen presión a mercados.
- El Economista: Las plusvalías de afores rebasaron 700 mil 300 mdp entre enero y octubre
En el décimo mes acumularon 209 mil 427 mdp: Consar.
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