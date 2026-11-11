Las de hoy | 11 de noviembre de 2026 

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Uno TV presenta las noticias principales este 11 de noviembre de 2026

El Universal , el Gran Diario de México : Landsmanas, favorito de la 4T, suma 25 mil mdp en contratos

Desde diciembre de 2018, empresas de Corporativo Kosmos de Jack Kandsmanas han obtenido contratos con dependencias federales y gobiernos estatales para servicios de alimentación, adquisición de medicamentos y productos farmacéutico.

, : Landsmanas, favorito de la 4T, suma 25 mil mdp en contratos Desde diciembre de 2018, empresas de Corporativo Kosmos de Jack Kandsmanas han obtenido contratos con dependencias federales y gobiernos estatales para servicios de alimentación, adquisición de medicamentos y productos farmacéutico. Reforma : Revelan ¡desde EU! red de narco-pitazos

Infiltra capo oficinas de seguridad y vende información a narcos.

: Revelan ¡desde EU! red de narco-pitazos Infiltra capo oficinas de seguridad y vende información a narcos. Milenio : NYT: enlace con la CIA, exfiscal antisecuestro de Maru Campos

Funcionarios de ambos países dicen que Guillermo Zuany, entonces en Operaciones Estratégicas, guiaba a agentes; García Harfuch anuncia orden de captura y MP de Chihuahua deslinda a la gobernadora.

: NYT: enlace con la CIA, exfiscal antisecuestro de Maru Campos Funcionarios de ambos países dicen que Guillermo Zuany, entonces en Operaciones Estratégicas, guiaba a agentes; García Harfuch anuncia orden de captura y MP de Chihuahua deslinda a la gobernadora. La Jornada : La visita de Sheinbaum a China afianza la estrategia comercial

Amplía inversiones y mercados.

: La visita de Sheinbaum a China afianza la estrategia comercial Amplía inversiones y mercados. Excélsior : Contratista de Taddei llevó a Espino al INE

José Alfredo Hernández habría facilitado la llegada de la secretaria ejecutiva del instituto, quien, como consejera en Chihuahua, le otorgó un contrato por 30 mdp.

: Contratista de Taddei llevó a Espino al INE José Alfredo Hernández habría facilitado la llegada de la secretaria ejecutiva del instituto, quien, como consejera en Chihuahua, le otorgó un contrato por 30 mdp. El Financiero : Sube inflación en EU y dispara apuestas por alza de la Fed

Señales de banqueros centrales de que podrían acelerar los aumentos de tasas ponen presión a mercados.

: Sube inflación en EU y dispara apuestas por alza de la Fed Señales de banqueros centrales de que podrían acelerar los aumentos de tasas ponen presión a mercados. El Economista: Las plusvalías de afores rebasaron 700 mil 300 mdp entre enero y octubre

En el décimo mes acumularon 209 mil 427 mdp: Consar.

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