Miércoles templado en la CDMX, pero con probabilidad de chubascos
Hoy se prevén temperaturas máximas de entre 23 y 25 grados, así como mínimas de 11 a 13 grados.
Este miércoles 11 de noviembre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado con ambiente templado a cálido e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CDMX registrará cielo parcialmente nublado y ambiente fresco con presencia de bruma durante la mañana, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, con ambiente de templado a cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.
De igual forma, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima: 11 a 13 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
¿Cómo estará el clima este jueves en la CDMX?
Por otra parte, para este jueves se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco con presencia de bruma y bancos de niebla durante la mañana, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México, con ambiente templado por la tarde.
Así como intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 22 a 24 °C.
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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