Miércoles templado en la CDMX, pero con probabilidad de chubascos

Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 11 de noviembre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado con ambiente templado a cálido e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CDMX registrará cielo parcialmente nublado y ambiente fresco con presencia de bruma durante la mañana, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, con ambiente de templado a cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 11 a 13 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves en la CDMX?

Por otra parte, para este jueves se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco con presencia de bruma y bancos de niebla durante la mañana, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México, con ambiente templado por la tarde.

Así como intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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