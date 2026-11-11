Cateos en Tonaya dejan tres detenidos por presunta producción ‘pirata’ de bebidas alcohólicas

FGR investiga reproducción ilegal de envases protegidos. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cuatro inmuebles y detuvo a tres personas durante cuatro cateos realizados en Tonaya, Jalisco, donde localizó más de 32 mil envases esféricos presuntamente utilizados para producir y comercializar bebidas alcohólicas con una forma protegida como marca tridimensional.

Los recipientes eran utilizados para suplementar el original

Los recipientes posiblemente reproducían sin autorización un diseño registrado bajo la legislación de propiedad industrial. La indagatoria se centra en el uso de esa forma distintiva con fines de especulación comercial.

Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, con apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Localizan más de 32 mil envases y maquinaria en Tonaya

Durante las diligencias, las autoridades encontraron más de 32 mil recipientes, entre productos terminados, mercancía en proceso e insumos. También aseguraron maquinaria presuntamente utilizada para el llenado y sellado de los envases.

Entre los indicios localizados en los inmuebles se encuentran:

Máquinas para el llenado y sellado de recipientes

Documentación relacionada con las actividades investigadas

Equipos electrónicos

Dinero en efectivo

Envases terminados y materiales en proceso de producción

Según la FGR, el valor legítimo estimado de los bienes contabilizados supera el millón de pesos; sin embargo, las cantidades y el monto definitivo deberán establecerse mediante dictámenes periciales.

#FGR realiza cateos e interviene posible producción de bebidas alcohólicas en envases que reproducen una forma protegida en #Jalisco. Se localizó infraestructura de producción vinculada con dos empresas, más de 32 mil envases esféricos y se detuvo a tres personas.



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Investigación por uso de una marca tridimensional

La indagatoria no se concentra únicamente en el contenido de las bebidas, sino en la reproducción de la forma del recipiente, registrada como marca tridimensional.

Este tipo de registro protege la configuración de un producto como elemento distintivo, independientemente de sus etiquetas, colores, nombres o logotipos.

Los hechos se investigan con fundamento en el artículo 402, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contempla sanciones por producir, almacenar, distribuir o vender objetos que ostenten marcas falsificadas con fines comerciales.

Las personas detenidas estarán a disposición del MP

Las tres personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer el origen de los materiales, el alcance de las actividades productivas y las posibles responsabilidades.

La FGR precisó que las personas detenidas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia judicial que determine su responsabilidad.

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