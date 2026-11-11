Estrategia de Morena contra el INE arriesga la legitimidad electoral: Casar

Existe un guion coordinado desde Palacio Nacional para desviar la atención hacia el pasado, en torno al caso de Guadalupe Taddei, asegura María Amparo Casar, quien explica que el partido oficial busca convertir a Lorenzo Córdova en el “villano favorito”, responsabilizándolo de supuestas irregularidades para restarle foco al escándalo actual y justificar tanto las auditorías al órgano electoral como una narrativa de “mafia electoral”.

Asimismo, para Noticias en Claro, la analista advierte que la falta de acuerdos y el control de los dos tercios en el Congreso por parte de Morena impiden avanzar en una convocatoria transparente para nombrar a la nueva presidencia del INE, lo que, considera, pone en grave riesgo la legitimidad de las próximas elecciones, recordando que la falta de diálogo político y la ausencia de consensos mínimos merman los pilares de la democracia en un momento crucial para el país.

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