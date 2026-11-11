Presupuesto 2027: aprueban 10.6 billones tras 19 horas de debate y sin aceptar cambios

Diputados aprueban presupuesto sin cambios. Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, después de 19 horas de discusión y sin aceptar ninguna de las mil 760 reservas presentadas por los legisladores.

La votación final ocurrió durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, con 352 votos a favor y 130 en contra. El dictamen mantuvo los aumentos para educación, salud y seguridad, así como los recortes a Energía y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque las bancadas propusieron modificaciones a distintas partidas, el presupuesto quedó sin cambios adicionales respecto a lo aprobado en comisiones.

El gasto público crecerá 442 mil 804 millones de pesos frente a 2026, equivalente a un incremento real de 1.3%, una vez descontada la inflación.

¿Qué sectores recibirán más dinero en el Presupuesto 2027?

El Presupuesto 2027 contempla incrementos para educación, salud, seguridad y transferencias a estados y municipios.

Las principales asignaciones son:

Educación: 1 billón 256 mil 948 millones de pesos, con un crecimiento real de 8%

1 billón 256 mil 948 millones de pesos, con un crecimiento real de 8% Salud: 1 billón 105 mil 963 millones de pesos, con un aumento real estimado de 10.9%

1 billón 105 mil 963 millones de pesos, con un aumento real estimado de 10.9% Seguridad pública: 75 mil 671 millones de pesos, con un incremento real de 17.7%

75 mil 671 millones de pesos, con un incremento real de 17.7% Estados y municipios: 3 billones 48 mil 223 millones de pesos, con un crecimiento real de 4.6%

3 billones 48 mil 223 millones de pesos, con un crecimiento real de 4.6% Programas sociales prioritarios: más de un billón de pesos para pensiones y otros apoyos

En materia de salud, los recursos comprenden distintas instituciones públicas, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud.

Sin embargo, el incremento de recursos no garantiza por sí mismo una mayor disponibilidad de medicamentos, personal médico o infraestructura hospitalaria.

¿Qué dependencias tendrán recortes en 2027?

Entre las reducciones presupuestales destaca la Secretaría de Energía, cuya asignación pasará de aproximadamente 267 mil 439 millones de pesos en 2026 a 85 mil 634 millones en 2027.

Esto representa una disminución nominal de 68%, relacionada principalmente con menores transferencias previstas para Petróleos Mexicanos (Pemex).

También se contemplan los siguientes ajustes:

Comisión Federal de Electricidad (CFE): reducción real estimada de 8.5%

reducción real estimada de 8.5% Pemex: disminución real estimada de 1.3% en su gasto programable

disminución real estimada de 1.3% en su gasto programable INE: recorte de 6 mil millones de pesos respecto al presupuesto solicitado

El ajuste al INE generó cuestionamientos durante la discusión legislativa debido a los recursos necesarios para organizar las elecciones de 2027.

¿A dónde irán los 6 mil millones de pesos recortados al INE?

La Cámara de Diputados aprobó distribuir los 6 mil millones de pesos retirados de la solicitud presupuestal del INE entre programas educativos, ambientales y otras dependencias.

Las reasignaciones contemplan:

3 mil millones de pesos para La Escuela es Nuestra

para La Escuela es Nuestra Mil millones de pesos para medio ambiente

para medio ambiente 700 millones de pesos para la Agencia Federal de Aviación Civil

para la Agencia Federal de Aviación Civil 618 millones de pesos para educación inicial, incluidos Centros de Desarrollo Infantil (Cendis)

para educación inicial, incluidos Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) Alrededor de 362 millones de pesos para la Secretaría de las Mujeres

para la Secretaría de las Mujeres 300 millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda

para la Comisión Nacional de Búsqueda 20 millones de pesos para promoción turística

La asignación a educación inicial provocó cuestionamientos de legisladores opositores por los vínculos históricos de algunos Cendis con dirigentes del Partido del Trabajo (PT).

Durante el debate también se planteó un recorte adicional de 500 millones de pesos al INE, pero la propuesta no prosperó.

Jalisco recibirá 6 mil 500 millones de pesos para obras de agua

El presupuesto incorpora una reasignación de 6 mil 500 millones de pesos para proyectos hidráulicos en Jalisco, aprobada antes de la discusión final en el pleno.

Los recursos permitirán iniciar obras relacionadas con los acueductos Calderón-San Gaspar y Chapala-Guadalajara, destinados a mejorar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

Esta asignación fue uno de los elementos que acompañaron el respaldo inicial de Movimiento Ciudadano al presupuesto.

Sin embargo, el partido votó en contra durante la aprobación final, lo que provocó críticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Deuda pública absorberá cerca de 1.6 billones de pesos

Otro de los componentes del Presupuesto de Egresos 2027 es el costo financiero de la deuda pública, que ascenderá a aproximadamente 1 billón 576 mil millones de pesos.

Del gasto total aprobado:

7 billones 432 mil 530 millones de pesos corresponden a gasto programable, destinado a servicios públicos, programas e infraestructura

corresponden a gasto programable, destinado a servicios públicos, programas e infraestructura 3 billones 203 mil 958 millones de pesos corresponden a gasto no programable, que incluye participaciones, adeudos y costo financiero de la deuda

El presupuesto también contempla un déficit de un billón 358 mil 559 millones de pesos.

Esta diferencia representa el monto que deberá financiarse mediante los mecanismos previstos en las disposiciones presupuestarias y de deuda pública.

Diputados presentan mil 760 reservas y ninguna prospera

La discusión en lo particular comenzó la mañana del martes 10 de noviembre y concluyó a las 4:28 horas del miércoles.

Durante ese periodo, los grupos parlamentarios registraron mil 760 reservas para modificar artículos, anexos y asignaciones presupuestales.

Las propuestas se distribuyeron de la siguiente manera:

PAN: 899 reservas

899 reservas PT: 240 reservas

240 reservas PRI: 217 reservas

217 reservas Movimiento Ciudadano: 215 reservas

215 reservas Morena: 157 reservas

157 reservas Partido Verde: 32 reservas

Pese a las propuestas presentadas, ninguna obtuvo los votos necesarios para modificar el documento.

La sesión también registró acusaciones entre legisladores sobre la distribución de recursos y el financiamiento de proyectos federales.

Al concluir la discusión, Morena y sus aliados mantuvieron el dictamen sin cambios adicionales, con 352 votos a favor y 130 en contra.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027.

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