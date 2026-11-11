La mañanera de Claudia Sheinbaum, 11 de noviembre de 2026
Los temas principales de la Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 11 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 11 de noviembre de 2026
Previo a entrar en materia, enlazan con Aguascalientes para la entrega de Viviendas del Bienestar.
Inicia conferencia de prensa, la Mañanera del Pueblo. El tema central de la conferencia será: IMSS-Bienestar.
Se hablará del programa 12 acciones en 120 días para el IMSS-Bienestar.
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