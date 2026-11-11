Nuevo frente frío causará lluvias en la mayor parte del país este miércoles

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Este miércoles 11 de noviembre de 2026, un nuevo frente frío se aproximará al noreste del país, ocasionando probabilidad de lluvias muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Nuevo León y chubascos en Coahuila, mientras su masa de aire frío asociada propiciará viento de componente norte con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Tamaulipas, durante la noche.

Asimismo, canales de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y la península de Yucatán originarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el oriente, centro y sureste, incluyendo el Valle de México y esa península, toda vez que el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente y sur del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Puebla Veracruz Chiapas

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nuevo León Querétaro Oaxaca Tabasco Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila Zacatecas Guanajuato Michoacán Guerrero Morelos Ciudad de México Estado de México Tlaxcala Campeche Yucatán

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Chihuahua Durango Aguascalientes Jalisco Colima

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El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C : Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Viento: Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : costa de Tamaulipas.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California. 1.0 a 2.0 metros de altura : costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como el golfo de Tehuantepec.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este miércoles se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco con presencia de bruma durante la mañana, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, con ambiente de templado a cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 11 a 13 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otro lado, durante el jueves y viernes, el frente frío se desplazará sobre el litoral del golfo de México, originando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, pronosticándose lluvias puntuales intensas el jueves en zonas de Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Además, la masa de aire frío asociada al frente generará viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), además de un descenso de temperatura sobre el norte, noreste, oriente y centro de México.

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