Nuevo frente frío causará lluvias en la mayor parte del país este miércoles

| 04:35 | F. López | Uno TV

Se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados en 11 estados, con mínimas de -5 a 0 grados en tres entidades.
Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Este miércoles 11 de noviembre de 2026, un nuevo frente frío se aproximará al noreste del país, ocasionando probabilidad de lluvias muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Nuevo León y chubascos en Coahuila, mientras su masa de aire frío asociada propiciará viento de componente norte con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Tamaulipas, durante la noche.

Asimismo, canales de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y la península de Yucatán originarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el oriente, centro y sureste, incluyendo el Valle de México y esa península, toda vez que el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente y sur del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este miércoles?

  • Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Hidalgo
    • Puebla
    • Veracruz
    • Chiapas
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Nuevo León
    • Querétaro
    • Oaxaca
    • Tabasco
    • Quintana Roo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Coahuila
    • Zacatecas
    • Guanajuato
    • Michoacán
    • Guerrero
    • Morelos
    • Ciudad de México
    • Estado de México
    • Tlaxcala
    • Campeche
    • Yucatán
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Chihuahua
    • Durango
    • Aguascalientes
    • Jalisco
    • Colima

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
    • 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas:
    • -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
    • 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • Viento:
    • Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costa de Tamaulipas.
  • Oleaje:
    • 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
    • 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como el golfo de Tehuantepec.
  • El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este miércoles se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco con presencia de bruma durante la mañana, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, con ambiente de templado a cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima: 23 a 25 °C. 
  • Temperatura mínima: 11 a 13 °C.
  • Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
  • ¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otro lado, durante el jueves y viernes, el frente frío se desplazará sobre el litoral del golfo de México, originando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, pronosticándose lluvias puntuales intensas el jueves en zonas de Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Además, la masa de aire frío asociada al frente generará viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), además de un descenso de temperatura sobre el norte, noreste, oriente y centro de México.

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