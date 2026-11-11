Nuevo frente frío causará lluvias en la mayor parte del país este miércoles
Se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados en 11 estados, con mínimas de -5 a 0 grados en tres entidades.
Este miércoles 11 de noviembre de 2026, un nuevo frente frío se aproximará al noreste del país, ocasionando probabilidad de lluvias muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Nuevo León y chubascos en Coahuila, mientras su masa de aire frío asociada propiciará viento de componente norte con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Tamaulipas, durante la noche.
Asimismo, canales de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y la península de Yucatán originarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el oriente, centro y sureste, incluyendo el Valle de México y esa península, toda vez que el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente y sur del territorio nacional.
¿Dónde lloverá este miércoles?
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Nuevo León
- Querétaro
- Oaxaca
- Tabasco
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Zacatecas
- Guanajuato
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Aguascalientes
- Jalisco
- Colima
El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas:
- -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Viento:
- Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costa de Tamaulipas.
- Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como el golfo de Tehuantepec.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, para este miércoles se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco con presencia de bruma durante la mañana, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, con ambiente de templado a cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.
De igual forma, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima: 11 a 13 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otro lado, durante el jueves y viernes, el frente frío se desplazará sobre el litoral del golfo de México, originando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, pronosticándose lluvias puntuales intensas el jueves en zonas de Veracruz, Puebla y Oaxaca.
Además, la masa de aire frío asociada al frente generará viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), además de un descenso de temperatura sobre el norte, noreste, oriente y centro de México.
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