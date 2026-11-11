No hay consenso para aprobar la convocatoria que definirá a la próxima consejera presidenta del INE

La convocatoria para definir a la próxima consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) está atorada en la Cámara de Diputados.

El PRI argumentó que simplemente no hay confianza en el proceso.

“No hay consensos… sería uno muy inocente si uno piensa que se buscan consensos, no, discúlpame. Como también la verdad, o es un inocente o muy cándido, por no usar otra palabra, si uno metiera las manos al fuego por el INE” Rubén Moreira Valdez / coordinador PRI, Cámara de Diputados

Movimiento Ciudadano pidió transparencia en el proceso y que regrese la colegialidad al INE.

“Que el Comité Técnico no tenga vínculo con ningún partido ni gobierno, sino que sea gente proba; está en crisis el órgano electoral que garantiza el proceso electoral y la democracia y la garantía de los ciudadanos, y lo más importante es que podamos modificar el artículo 45, porque el artículo 45 es el que le dio el superpoder a Guadalupe Taddei” Ivonne Ortega / coordinadora MC, Cámara de Diputados

El mismo bloque oficial no ve camino si no hay acuerdo partidista para emitir la convocatoria.

“Si nosotros nombráramos de manera atropellada a una presidenta sustituta que no tuviera el aval de todos los grupos políticos y que llegara a conocer la vida interna del INE en este preciso momento, estaríamos ante un árbitro que sería cuestionado desde el inicio por quienes no estuvieron de acuerdo desde su nacimiento” Raúl Bolaños-Cacho Cué / presidente Mesa Directiva, Cámara de Diputados

Sin consenso no hay certeza de neutralidad y de imparcialidad.

“Tenemos que lograr que quien sea el árbitro electoral tenga el aval de todas y de todos” Raúl Bolaños-Cacho Cué / presidente Mesa Directiva, Cámara de Diputados

Se espera que, una vez que termine la discusión del Presupuesto de Egresos 2027, la Cámara baja entre de lleno al tema del INE.

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