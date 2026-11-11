Electricistas y trabajadores de la UAM encabezan protestas en la CDMX este 11 de noviembre
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Un total de 29 protestas y actividades ocurrirán en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX) este miércoles 11 de noviembre, entre las que destacan dos marchas, una de la asamblea nacional de electricistas, rumbo a Palacio Nacional y otra de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre Coyoacán y Tlalpan.
Habrá cuatro marchas; siete concentraciones; cinco citas agendadas; dos rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La asamblea nacional del sindicato de electricistas y una concentración de sindicalizados de la UAM destacan entre las principales protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles 11 de noviembre.
Marchas para hoy
Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y Sindicato Mexicano de Electricistas
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 07:30 y 08:00 horas
- Lugar 1: Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad (Edificio rojo), avenida Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juárez.
- Lugar 2: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, Antonio Caso No. 45, colonia Tabacalera.
- Destino: Palacio Nacional.
- Demanda: Exigen una audiencia con la presidenta de México para resolver sus demandas relacionadas con la reinserción laboral de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, el respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro, la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, la condonación de adeudos y el reconocimiento del derecho humano a la electricidad.
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes y la participación de organizaciones sociales y sindicales.
- Aforo: 3 mil personas.
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana
- Alcaldías: Coyoacán y Tlalpan
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calzada del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud.
- Destino: Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, alcaldía Tlalpan.
- Demanda: Exigen una redistribución, incremento y total transparencia en la asignación del presupuesto universitario, información verificable sobre el cumplimiento del Acuerdo 03/2026 UAM-SITUAM y una política presupuestal que reconozca la importancia del trabajo académico y administrativo. También demandan comprobar los gastos de la Rectoría General, solucionar la falta de mantenimiento e infraestructura básica y revisar y recuperar salarios para el ejercicio contractual de 2027.
- Observaciones: No se descarta que se sumen comités estudiantiles de las diferentes unidades de la UAM.
- Aforo: 500 personas.
Unión de Colonias Populares
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Monumento a la Revolución, Plaza de la República, colonia Tabacalera.
- Destino: Sede del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Liverpool No. 3, colonia Juárez.
- Demanda: Realizarán el Encuentro de Organizaciones Sociales de la Ciudad de México para presentar propuestas de un acuerdo político entre Morena y organizaciones del movimiento social capitalino rumbo al proceso electoral de 2027. Asimismo, solicitarán una reunión con la presidenta nacional del partido para entregar formalmente las propuestas.
- Observaciones: Se prevé la participación de otras organizaciones sociales y populares, así como posibles afectaciones a la circulación vehicular.
- Aforo: 400 personas.
Frente Antigentrificación Ciudad de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 18:00 horas
- Lugar: Edificio Trevi, Dr. Mora y Cristóbal Colón, colonia Centro.
- Destino: Cafetería La Resistencia, Arte, República de Cuba No. 34, colonia Centro Histórico.
- Demanda: En el marco de la huelga general de España y en solidaridad con las trabajadoras del Sindicato de Inquilinas, realizarán la caminata “Convite Inquilinario”, en defensa del derecho a la vivienda y para fortalecer el movimiento inquilinario de la Ciudad de México.
- Organizaciones en apoyo: La Comuna Mx, Vecinos de la Obrera Unidos, Gatitos contra la Desigualdad, Red Contra la Gentrificación, Colectivo de Inquilinos Desalojados Injustamente de República de Cuba 11, Red Universitaria Anticapitalista, La Comuna Universitaria, Proyecto Memorial Urbano y Colectivo Edificio Isabel Tacubaya.
- Aforo: 150 personas.
Concentraciones
Luciérnagas Buscadoras
- Alcaldías: Cuauhtémoc y Benito Juárez
- Hora: 06:30 y 07:00 horas
- Lugar 1: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre.
- Lugar 2: Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, Calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte.
- Demanda: Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para localizar personas desaparecidas.
- Organizaciones en apoyo: Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros, Revolución Z México y Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 60 personas.
Vecinos de las colonias de Coyoacán en contra del proyecto Skyline
- Alcaldía: Coyoacán
- Hora: 08:00 horas
- Lugar: Calzada de Tlalpan No. 2169, colonia Atlántida.
- Demanda: Se manifiestan contra el proyecto inmobiliario Skyline Coyoacán, que contempla cuatro torres de 15 niveles, 430 departamentos tipo loft y 588 cajones de estacionamiento. Consideran que impactará negativamente el suministro de agua, el drenaje y la movilidad, en detrimento de las condiciones de vida de los habitantes.
- Actividades: A las 07:50 horas, habitantes del Multifamiliar Tlalpan se concentrarán en las canchas del conjunto habitacional, ubicado en Calzada de Tlalpan No. 2148-B, colonia Campestre Churubusco, para sumarse a la protesta.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 70 personas.
Extr trabajadores de la extinta Ruta 100
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico.
- Demanda: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 120 personas.
Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico.
- Demanda: Exigen a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una respuesta definitiva sobre la cancelación de órdenes de aprehensión contra indígenas mazatecos exiliados, tras 12 años de procesos judiciales derivados de la defensa de su territorio y autonomía comunitaria frente a los intereses de caciques locales.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 60 personas.
Movimiento Antorchista Nacional y de la Ciudad de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Fonda Margarita, Bucareli No. 48, colonia Centro.
- Demanda: Realizarán una conferencia de prensa para informar sobre presuntos actos de hostigamiento contra la organización y dar a conocer las acciones de denuncia que emprenderán.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 50 personas.
Colectivo Minerva
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 50, colonia San Lorenzo Tezonco.
- Demanda: Acudirán a una audiencia para dar seguimiento a la denuncia contra integrantes de la Colectiva Tonantzin por presuntas agresiones físicas, intimidación y supuesta fabricación de carpetas de investigación falsas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 15 personas.
Repartidores Unidos de México
- Alcaldía: Azcapotzalco
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Glorieta de Camarones, Calzada Camarones y avenida Cuitláhuac, colonia Clavería.
- Demanda: Rechazan el plan piloto y las medidas de la Secretaría de Movilidad que exigen placas de carga y licencias especiales para motocicletas de reparto, por considerar que implican mayores gastos y trámites. También se manifiestan contra el cobro del 2% a plataformas y las restricciones a mototaxis que amenazan fuentes de empleo. Exigen mayores medidas de seguridad ante robos y agresiones en la vía pública.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades y que se sumen otras organizaciones de trabajadores por aplicación.
- Aforo: 200 personas.
Citas agendadas para hoy
Grupo Independiente Margarito
- Alcaldías: Benito Juárez y Cuauhtémoc
- Hora: 12:00 y 15:00 horas
- Lugar 1: Oficinas de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Amores No. 322, colonia Del Valle.
- Lugar 2: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico.
- Demanda: Solicitan la regularización de licencias y autorizaciones correspondientes a la fusión de los predios Santa Cruz y Santa Colonia, en Azcapotzalco. Asimismo, gestionar la atención de asuntos relacionados con la Tesorería de la Ciudad de México.
- Aforo: 40 personas.
Asamblea de Barrios Grupo Gabino Barrera, A.C.
- Alcaldía: Iztacalco
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México.
- Demanda: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda.
- Aforo: 25 personas.
Movimiento de Artesanas y Artesanos Indígenas Residentes en la Ciudad de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 13:00 horas
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico.
- Demanda: Solicitan espacios para la venta de artesanías con motivo de la reapertura de la temporada artesanal navideña en Paseo de la Reforma.
- Aforo: 25 personas.
Vecinos de la colonia Barrio Santa Ana Culhuacán, alcaldía Coyoacán
- Alcaldía: Coyoacán
- Hora: Durante el día
- Lugar: Dirección General de Participación Ciudadana, Monserrat No. 92, colonia Los Reyes.
- Demanda: Exigen que el presupuesto participativo se destine a reparar el drenaje y pavimentar la colonia, en lugar de cambiar el adoquín de la capilla de Santa Ana Culhuacán.
- Aforo: 20 personas.
Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, A.C.
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Oficinas centrales del Registro Agrario Nacional, avenida Juárez No. 92, colonia Centro.
- Demanda: Solicitan investigar a un funcionario presuntamente involucrado en el despojo de tierras ejidales, así como la atención y resolución del rezago en materia agraria.
- Aforo: 40 personas.
Rodadas ciclistas para hoy
Team Taquitos
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 20:45 horas
- Lugar: Torre del Caballito
- Destino: Sin definir
- Aforo: 25 personas.
Roma Cycling
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 21:00 horas
- Lugar: Parque México
- Destino: Acueducto Tenayuca, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
- Aforo: 25 personas.
Actividades artísticas
Opeth en México
- Alcaldía: Azcapotzalco
- Hora: 21:00 horas
- Lugar: Arena Ciudad de México
- Aforo: 6 mil 500 personas.
ZZ Top
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Hora: 21:00 horas
- Lugar: Auditorio Nacional
- Aforo: 9 mil 790 personas.
Actividades culturales para hoy
Ofrenda Monumental del Zócalo y ofrendas comunitarias
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Zócalo capitalino
- Fecha: Del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2026.
- Aforo: 100 mil personas.
EXMA Extraordinary Humans
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 09:00 horas
- Lugar: Teatro Metropólitan
- Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2026.
- Aforo: 3 mil 165 personas.
209 aniversario luctuoso del general Xavier Mina, benemérito de la patria en grado heroico
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Columna del Ángel de la Independencia
- Aforo: 50 personas.
Festival del Terror (evento privado)
- Alcaldía: Tlalpan
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Six Flags México
- Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.
- Aforo: 15 mil personas.
México Roofing Day 2026
- Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC
- Fecha: 11 y 12 de noviembre de 2026.
- Aforo: 500 personas.
Inauguración del tercer Congreso Mundial del Mariachi 2026
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 13:00 horas
- Lugar: Kiosco Morisco y Alameda de Santa María la Ribera
- Fecha: Del 11 al 15 de noviembre de 2026.
- Aforo: 350 personas.
Encuentro deportivo para hoy
América vs Toluca, Liga Femenil BBVA, cuartos de final de ida
- Alcaldía: Coyoacán
- Hora: 19:00 horas
- Lugar: Estadio Banorte
- Aforo: 15 mil personas.
Eventos religiosos
Peregrinación de la Diócesis del estado de Tlaxcala
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 01:00 horas
- Inicia: Estado de Tlaxcala
- Termina: Basílica de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Ruta de ingreso: Calzada Ignacio Zaragoza, Eduardo Molina, Emiliano Zapata, Congreso de la Unión, avenida Circunvalación, avenida Canal del Norte y Calzada de Guadalupe hasta la Basílica.
- Aforo: 25 mil personas.
494ª peregrinación anual a la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe de naturales de Azcapotzalco
- Alcaldía: Azcapotzalco
- Hora: 08:00 horas
- Inicia: Templo de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, Catedral de Azcapotzalco, avenida Morelos No. 14, colonia Centro Azcapotzalco.
- Termina: Basílica de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Ruta: Avenida Azcapotzalco, Camino a San Marcos, antigua Calzada de Guadalupe, Calzada Azcapotzalco-La Villa, Calzada Vallejo y avenida Montevideo hasta la Basílica de Guadalupe.
- Aforo: 5 mil personas.
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 11 de noviembre.
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