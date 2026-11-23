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UnoTV presenta las noticias principales este 23 de noviembre de 2026

El Universal: Pemex asigna casi mil mdp sin licitar a Black Ecco TI

En la gestión de Octavio Romero, Pemex adjudicó directamente hasta 976 millones 332 mil pesos más IVA a la empresa Black Ecco TI para la compra de equipos de cómputo, pese a que la evaluación de debida diligencia de la compañía la calificó como “viable condicionado”.

Pemex asigna casi mil mdp sin licitar a Black Ecco TI En la gestión de Octavio Romero, Pemex adjudicó directamente hasta 976 millones 332 mil pesos más IVA a la empresa Black Ecco TI para la compra de equipos de cómputo, pese a que la evaluación de debida diligencia de la compañía la calificó como “viable condicionado”. Reforma: Perfila el INE pluris a modo de Morena

Urgen expertos a corregir sobrerrepresentación.

Perfila el INE pluris a modo de Morena Urgen expertos a corregir sobrerrepresentación. Milenio: Comparte inteligencia de EU, ejecuta operación sobre tierra el Ejército

La combinación de información y tecnología con acción a ras de suelo, una fórmula de colaboración exitosa entre Washington y México contra los cárteles.

Comparte inteligencia de EU, ejecuta operación sobre tierra el Ejército La combinación de información y tecnología con acción a ras de suelo, una fórmula de colaboración exitosa entre Washington y México contra los cárteles. La Jornada: Los milmillonarios “están amenazando a las democracias”

Poder y riqueza en extremo en muy pocas manos.

Los milmillonarios “están amenazando a las democracias” Poder y riqueza en extremo en muy pocas manos. Excélsior: Infiltrados siguieron pista del Chapo Isidro

Decenas de elementos de fuerzas especiales del Ejército participaron en la operación; Estados Unidos apoyó con datos de inteligencia y sobrevuelos de drones.

Infiltrados siguieron pista del Chapo Isidro Decenas de elementos de fuerzas especiales del Ejército participaron en la operación; Estados Unidos apoyó con datos de inteligencia y sobrevuelos de drones. El Financiero: Tienen bolsas de NY su peor caída desde abril de 2025

A nivel mundial, mercados accionarios se van a pique por severa toma de utilidades y cautela sobre IA.

Tienen bolsas de NY su peor caída desde abril de 2025 A nivel mundial, mercados accionarios se van a pique por severa toma de utilidades y cautela sobre IA. El Economista: Las bolsas de Wall Street tienen su tercera peor semana en 6 años

Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 retrocedieron entre 8 y 10%.

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