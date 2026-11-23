Las de hoy | 23 de noviembre de 2026
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Entérate de las noticias más importantes en portada de los principales medios nacionales este lunes.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
UnoTV presenta las noticias principales este 23 de noviembre de 2026
- El Universal: Pemex asigna casi mil mdp sin licitar a Black Ecco TI
En la gestión de Octavio Romero, Pemex adjudicó directamente hasta 976 millones 332 mil pesos más IVA a la empresa Black Ecco TI para la compra de equipos de cómputo, pese a que la evaluación de debida diligencia de la compañía la calificó como “viable condicionado”.
- Reforma: Perfila el INE pluris a modo de Morena
Urgen expertos a corregir sobrerrepresentación.
- Milenio: Comparte inteligencia de EU, ejecuta operación sobre tierra el Ejército
La combinación de información y tecnología con acción a ras de suelo, una fórmula de colaboración exitosa entre Washington y México contra los cárteles.
- La Jornada: Los milmillonarios “están amenazando a las democracias”
Poder y riqueza en extremo en muy pocas manos.
- Excélsior: Infiltrados siguieron pista del Chapo Isidro
Decenas de elementos de fuerzas especiales del Ejército participaron en la operación; Estados Unidos apoyó con datos de inteligencia y sobrevuelos de drones.
- El Financiero: Tienen bolsas de NY su peor caída desde abril de 2025
A nivel mundial, mercados accionarios se van a pique por severa toma de utilidades y cautela sobre IA.
- El Economista: Las bolsas de Wall Street tienen su tercera peor semana en 6 años
Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 retrocedieron entre 8 y 10%.
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