Las de hoy | 23 de octubre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 23 de octubre de 2026

Reforma: Agasaja proveedor a directores del INE

Acuden funcionarios a reuniones con Hernández Casillas. Celebran en fiestas contratos millonarios; alertan consejeros que es muy grave.

El Universal: Alerta financiera en Modalidad 40 de pensiones, desde 2023

Autoridades del IMSS y del Gobierno advirtieron en el sexenio de AMLO del crecimiento de pasivos laborales y las distorsiones operativas asociadas a la Modalidad 40. Se hicieron recomendaciones desde la Secretaría del Trabajo y se entregaron al Congreso informes de riesgos.

Milenio: “Se prestaba a fraude” la Modalidad 40, alega Claudia; Senado revisa

La presidenta argumenta una pérdida de miles de millones de pesos, la Comisión de Seguridad Social evalúa citar a Zoé y el PRI recomienda a trabajadores “ampararse”.

Excélsior: A debate, los cambios a la Modalidad 40

La presidenta justificó regular la norma tras detectar fraudes millonarios, mientras que Ricardo Monreal consideró necesario legislar para dar permanencia jurídica a la medida.

La Jornada: Sheinbaum: los ajustes a la Modalidad 40 del IMSS, por su uso fraudulento

Pensiones más altas que las reales. En un año generó 27 mil millones de pesos al Instituto; no compensa la carga financiera.

El Economista: Existen 798 mil pensiones asociadas al plan de jubilación Modalidad 40

Representan un costo anual de 246 mil millones de pesos.

El Financiero: Sacude inestabilidad a mercados globales

Las tensiones geopolíticas mantienen crudos y bolsas en jaque.

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