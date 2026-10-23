Las de hoy | 23 de octubre de 2026
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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 23 de octubre de 2026
- Reforma: Agasaja proveedor a directores del INE
Acuden funcionarios a reuniones con Hernández Casillas. Celebran en fiestas contratos millonarios; alertan consejeros que es muy grave.
- El Universal: Alerta financiera en Modalidad 40 de pensiones, desde 2023
Autoridades del IMSS y del Gobierno advirtieron en el sexenio de AMLO del crecimiento de pasivos laborales y las distorsiones operativas asociadas a la Modalidad 40. Se hicieron recomendaciones desde la Secretaría del Trabajo y se entregaron al Congreso informes de riesgos.
- Milenio: “Se prestaba a fraude” la Modalidad 40, alega Claudia; Senado revisa
La presidenta argumenta una pérdida de miles de millones de pesos, la Comisión de Seguridad Social evalúa citar a Zoé y el PRI recomienda a trabajadores “ampararse”.
- Excélsior: A debate, los cambios a la Modalidad 40
La presidenta justificó regular la norma tras detectar fraudes millonarios, mientras que Ricardo Monreal consideró necesario legislar para dar permanencia jurídica a la medida.
- La Jornada: Sheinbaum: los ajustes a la Modalidad 40 del IMSS, por su uso fraudulento
Pensiones más altas que las reales. En un año generó 27 mil millones de pesos al Instituto; no compensa la carga financiera.
- El Economista: Existen 798 mil pensiones asociadas al plan de jubilación Modalidad 40
Representan un costo anual de 246 mil millones de pesos.
- El Financiero: Sacude inestabilidad a mercados globales
Las tensiones geopolíticas mantienen crudos y bolsas en jaque.
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