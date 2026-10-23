Marchas hoy en CDMX: trabajadores del IMSS y estudiantes de la UAM salen a las calles

La Ciudad de México tiene previstas para este viernes 23 de octubre diversas movilizaciones sociales, concentraciones y actividades de protesta en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco, Álvaro Obregón, Tlalpan e Iztapalapa. Las convocatorias incluyen demandas laborales, educativas, de salud, justicia y seguridad, así como actividades de organizaciones estudiantiles y colectivos.

Foto: UnoTV.

En total, están previstas:

2 marchas

10 concentraciones

1 cita agendada

1 rodada motociclista

4 rodadas en patines

1 rodada en patines

10 eventos de esparcimiento

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), algunas actividades están programadas desde las 07:00 horas, como lo es la del personal del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, marcha que partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo, mientras que otras se realizarán durante el día sin un horario específico.

Las principales zonas de atención vial serán el Centro Histórico, los alrededores de Ciudad Universitaria y Xochimilco, además de diversos puntos de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Marchas programadas para este viernes

07:00 horas | Personal del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

Alcaldía: Cuauhtémoc

Punto de reunión: Ángel de la Independencia

Destino: Zócalo capitalino

Aforo estimado: 400 personas

Demanda: En el marco del Día de la Médica y el Médico, los participantes realizarán una caminata en silencio para exigir un aumento salarial justo del 10%, jubilación mutualista, abasto de medicamentos y material médico, así como la contratación de más personal de salud

Impacto vial probable: Paseo de la Reforma, vialidades cercanas al Ángel de la Independencia y calles del primer cuadro, dependiendo de la ruta y de posibles cortes a la circulación

12:00 horas | Comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana

Alcaldía: Coyoacán

Lugar: UAM Xochimilco, Calzada del Hueso 1100, colonia Villa Quietud

Destino señalado: Rectoría General de la UAM, prolongación Canal de Miramontes 3855, colonia Los Colorines, alcaldía Tlalpan

Aforo estimado: 100 personas

Demanda: Cumplimiento de su pliego petitorio, funcionamiento pleno de la biblioteca, insumos sanitarios, internet libre, mantenimiento de áreas deportivas y desprivatización del Centro de Lenguas Extranjeras

Impacto vial probable: Calzada del Hueso, Canal de Miramontes y calles próximas a las instalaciones universitarias, si se desplazan entre los puntos

Concentraciones y manifestaciones por alcaldía

Cuauhtémoc: Centro Histórico y zona de juzgados

10:00 horas | Víctima de presunto abuso sexual

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Niños Héroes 119, colonia Doctores

Aforo estimado: 30 personas

Demanda: Una revisión imparcial de la resolución de no vinculación a proceso y sobreseimiento en un caso de presunto abuso sexual

Posible afectación: Avenida Niños Héroes y vialidades inmediatas al complejo judicial

11:00 horas | Comité Ejecutivo Nacional de la Coalición Nacional de Trabajadores de Salud

Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, avenida Diagonal 20 de Noviembre 275, colonia Obrera

Aforo estimado: 200 personas

Demanda: Mejoras en las condiciones laborales del personal sanitario, abastecimiento de medicamentos, transparencia en compras públicas e investigación de posibles irregularidades en hospitales

Posible afectación: Diagonal 20 de Noviembre, colonia Obrera y calles cercanas al tribunal

13:00 horas | Colectiva “Minerva”

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, avenida Dr. Lavista 114, colonia Doctores

Aforo estimado: 15 personas

Demanda: Justicia para una mujer víctima de violencia familiar y que el proceso contra el presunto responsable se lleve conforme a la ley

Posible afectación: Avenida Dr. Lavista y accesos a los juzgados

16:00 horas | Unión General de Trabajadores de México, sección 26

Lugar: Oficinas de la Secretaría de Gobierno, Lucas Alamán 122, colonia Tránsito

Aforo estimado: 180 personas

Demanda: Defensa de los derechos laborales, salarios justos e insumos suficientes para brindar un servicio de calidad

Posible afectación: Calles de la colonia Tránsito y accesos a las oficinas gubernamentales

Benito Juárez, Álvaro Obregón y Tlalpan: protestas educativas

11:00 horas | Sindicato de trabajadores del Instituto de Educación Media Superior

Alcaldía: Benito Juárez

Lugar: Subsecretaría de Educación Media Superior, avenida Universidad 1200

Aforo estimado: 200 personas

Demanda: Defensa del modelo educativo público, gratuito, laico y crítico del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México

Posible afectación: Avenida Universidad y calles aledañas al inmueble

11:00 horas | Comunidad de la Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz”

Alcaldía: Álvaro Obregón

Lugar: Escuela Nacional Preparatoria 8, avenida Lomas de Plateros, colonia Merced Gómez

Aforo estimado: 70 personas

Demanda: Destitución de profesores señalados por presunto acoso sexual, agresiones y conductas abusivas, además de garantías de seguridad para estudiantes

Posible afectación: Avenida Lomas de Plateros y accesos al plantel

12:00 horas | Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional

Alcaldía: Tlalpan

Lugar: Unidad Ajusco de la UPN, carretera Picacho-Ajusco 24, colonia Héroes de Padierna

Aforo estimado: 150 personas

Demanda: Diálogo con autoridades educativas, solución a deficiencias administrativas y de infraestructura, medidas de seguridad y atención a denuncias de violencia de género

Posible afectación: Carretera Picacho-Ajusco y accesos a la zona universitaria

Coyoacán, Benito Juárez y Gustavo A. Madero: Plataforma 4:20

12:00 horas | Plataforma 4:20

Puntos de concentración: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, alcaldía Cuauhtémoc; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez; y avenida Gran Canal y Circuito Interior, alcaldía Gustavo A. Madero

Demanda: Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica

Aforo estimado: 45 personas

Posible afectación vial: Los cruces mencionados y las avenidas cercanas a cada punto, especialmente si los participantes se desplazan entre ubicaciones

Xochimilco: vecinos de Tepepan

Hora: 09:00 horas

Organización: Vecinos de Tepepan

Puntos de reunión: Avenida Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, colonia Santa María Tepepan Calle 5 de Mayo y avenida 16 de Septiembre, en la misma colonia

Aforo estimado: 50 personas

Demanda: Revisión sanitaria y clausura de una empresa dedicada al almacenaje y conservación de productos perecederos, por presuntos olores fétidos y condiciones insalubres que, según los vecinos, afectan a las viviendas y comercios cercanos

Posible afectación vial: Avenida Guadalupe I. Ramírez, avenida 16 de Septiembre y calles del centro de Tepepan

Iztapalapa: padres de familia de la primaria Villa Estrella

Hora: Durante el día

Lugar: Cruce de avenida Javier Rojo Gómez y Ermita Iztapalapa, colonia San Pablo

Aforo estimado: 30 personas

Demanda: Cancelación de la solicitud de cambio de plantel del director Margarito Nava, pues los manifestantes consideran que la decisión obedece a conflictos de intereses

Posible afectación vial: Avenida Javier Rojo Gómez y Ermita Iztapalapa, particularmente en el cruce y sus accesos

Cuauhtémoc: estudiantes y organizaciones civiles

– Alianza de las Comunidades Indígenas Autónomas de la CDMX (ACIA)

Hora: Durante el día

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico

Aforo estimado: 20 personas

Demanda: Solicitar la intervención del secretario de Gobierno en un asunto jurídico relacionado con un hecho de tránsito

– Comunidad estudiantil de la UAM y otros colectivos

Además de la movilización de las 12:00 horas, la agenda contempla organizaciones que podrían sumarse en apoyo a las demandas educativas y laborales

Se recomienda prestar atención a los accesos del Centro Histórico y a los alrededores de las dependencias gubernamentales

Otras concentraciones previstas

Benito Juárez y zonas educativas

Sindicato de trabajadores del Instituto de Educación Media Superior: 11:00 horas, avenida Universidad 1200; aforo estimado de 200 personas

Comunidad de la Preparatoria 8: 11:00 horas, avenida Lomas de Plateros; aforo estimado de 70 personas

Universidad Pedagógica Nacional: 12:00 horas, carretera Picacho-Ajusco 24; aforo estimado de 150 personas

Alternativas viales para evitar congestionamientos

Las siguientes son rutas sugeridas de manera preventiva, con base en la ubicación de las concentraciones. No representan desvíos oficiales confirmados ni garantizan que las vialidades estén libres.

1. Paseo de la Reforma y Centro Histórico

Evita, si es posible, el entorno del Ángel de la Independencia y los accesos al Zócalo durante la marcha de las 07:00 horas

Considera Circuito Interior, avenida Chapultepec o Eje 1 Norte, según tu origen y destino

Si necesitas cruzar el Centro Histórico, procura hacerlo por el perímetro y no por las calles inmediatas a la Plaza de la Constitución

2. Colonia Doctores y avenida Cuauhtémoc

Para evitar los juzgados y las concentraciones de las 10:00 y 13:00 horas, revisa opciones por Eje 2 Sur, Eje 3 Sur o avenida Insurgentes

Evita circular innecesariamente por Dr. Lavista y avenida Niños Héroes

Confirma el estado de los cruces antes de acercarte al complejo judicial

3. Coyoacán y Tlalpan

Para los traslados hacia la UAM Xochimilco, considera rutas alternas entre Calzada del Hueso y Canal de Miramontes, de acuerdo con tu punto de partida

Evita acercarte a los accesos universitarios al mediodía si no es necesario

Si circulas por Picacho-Ajusco, contempla tiempo adicional por la concentración estudiantil de las 12:00 horas

4. Avenida Universidad y Lomas de Plateros

Si viajas por la zona de la Subsecretaría de Educación Media Superior, revisa rutas alternas por avenidas paralelas a Universidad

En Álvaro Obregón, evita los accesos inmediatos a Lomas de Plateros durante la concentración de las 11:00 horas

No ingreses a calles locales si no conoces la salida disponible

5. Iztapalapa y Xochimilco

En Iztapalapa, revisa alternativas para evitar el cruce de Javier Rojo Gómez con Ermita Iztapalapa

En Xochimilco, considera calles paralelas a Guadalupe I. Ramírez y 16 de Septiembre

Debido a que las concentraciones pueden extenderse durante el día, consulta el tránsito antes de salir y no solamente al inicio de tu recorrido

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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