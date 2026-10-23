Fuerza Regida supera a Bad Bunny en los Latin Music Billboard 2026: todos los ganadores

Los Latin Music Billboard 2026 se celebraron en Miami. Fotos: Giorgio Viera / AFP

La música regional mexicana fue protagonista de los Premios Latin Music Billboard 2026, después de que la agrupación Fuerza Regida conquistara ocho galardones. El evento se celebró este jueves en el James L. Knight Center de Miami, Florida.

Muy cerca de ellos quedó Bad Bunny (siete), aunque el puertorriqueño brilló con luz propia al ser nombrado Artista del Año, una de las categorías principales de la premiación. El intérprete de “NUEVA YoL”, que a principios de octubre fue mencionado por Billboard como artista latino del siglo XXI, también ganó en Gira del Año y Compositor del Año.

Otros de los artistas ganadores fueron Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos, con cuatro premios cada uno, mientras que Prince Royce, Rosalía y Tito Double P sumaron tres reconocimientos .

Asimismo, Billboard otorgó premiaciones especiales en esta edición 2026. Karol G se llevó la categoría debut Artista de los Fans, gracias a la votación del público. Cristian Castro fue honrado con el Premio Billboard Trayectoria Artística, por sus más de tres décadas de carrera artística, y Rubén Blades fue distinguido con el Premio Billboard Ícono por su trayectoria e influencia en la música latina.

Todos los ganadores de los Premios Latin Music Billboard 2026

Bad Bunny se quedó con el premio principal

Artista del Año: Bad Bunny

Artista de los Fans: Karol G

Artista del Año, Debut: Omar Courtz

Gira del Año: Bad Bunny

Artista Crossover del Año: Burna Boy

Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny

Fuerza Regida hizo historia con “Marlboro Rojo”

La agrupación fue una de las grandes protagonistas de la noche gracias al éxito de su canción, que acumuló varios reconocimientos.

Global 200 Canción Latina del Año: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Hot Latin Song del Año: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Canción del Año, Streaming: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Canción Regional Mexicana del Año: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año: Peso Pluma y Tito Double P, “daño”

Canción del Año, Latin Airplay: Romeo Santos y Prince Royce, “Lokita por mí”

Canción Tropical del Año: Romeo Santos y Prince Royce, “Lokita por mí”

Canción Latin Pop del Año: Karol G y Marco Antonio Solís, “Coleccionando heridas”

Los artistas que dominaron las listas de álbumes

Top Latin Album del Año: Peso Pluma y Tito Double P, DINASTÍA

Top Latin Albums Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

Top Latin Albums Artista del Año, Femenina: Karol G

Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

Álbum Top Latin Pop del Año: Rosalía, LUX

Álbum Top Tropical del Año: Romeo Santos y Prince Royce, Better Late Than Never

Álbum Top Regional Mexicano del Año: Peso Pluma y Tito Double P, DINASTÍA

Álbum Top Latin Rhythm del Año: Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy

Reconocimientos para las voces más destacadas del pop latino

Artista Latin Pop del Año, Solista: Rosalía

Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo: Maná

Romeo Santos y Prince Royce lideraron en la música tropical

Artista Tropical del Año, Solista: Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura

La música regional mexicana también tuvo sus grandes ganadores

Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Peso Pluma

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

Bad Bunny y otras figuras del Latin Rhythm

Artista Latin Rhythm del Año, Solista: Bad Bunny

Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo: Wisin & Yandel

La gala conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza incluyó actuaciones musicales y un homenaje a Juan Gabriel, a diez años de su fallecimiento. En el tributo participaron Carlos Rivera, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia.

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