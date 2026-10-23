CFE libera agua de la presa Canseco para prevenir afectaciones por frente frío 2 en Veracruz

Presa Canseco. Foto: CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza la liberación controlada de agua de la presa Canseco para regular el nivel de la laguna de Catemaco, Veracruz, ante las fuertes lluvias registradas durante octubre por el frente frío número 2. Las acciones buscan salvaguardar la integridad de las familias de Catemaco y San Andrés Tuxtla.

CFE regula el nivel de la laguna de Catemaco

La CFE opera los vertedores de la presa Canseco para controlar el nivel del agua, mediante una liberación que toma en cuenta las condiciones de la laguna y de las comunidades cercanas.

Las medidas también consideran a las localidades ubicadas aguas abajo de la laguna de Catemaco, pertenecientes a San Andrés Tuxtla, con el propósito de regular el nivel del agua y prevenir posibles afectaciones.

Coordinan acciones con Conagua y Protección Civil

Las acciones preventivas son planeadas y supervisadas por personal especializado de la CFE, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH).

Asimismo, existe coordinación con el Gobierno del Estado de Veracruz y los organismos de Protección Civil para mantener informada a la población.

Mantienen vigilancia de los niveles de agua

La CFE informó que las decisiones se toman con base en estudios y evaluaciones técnicas. Además, personal especializado mantiene vigilancia permanente de los niveles de agua y las condiciones del clima para dar seguimiento a la situación y tomar medidas oportunas.

La dependencia reiteró que la liberación de agua es preventiva y se realiza bajo condiciones controladas. También invitó a las familias de Catemaco y San Andrés Tuxtla a mantenerse informadas mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones que emitan las autoridades de Protección Civil.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.