Detienen a líder del CJNG por explosión de patrulla en comandancia de Michoacán

El “Mando 20” es el presunto responsable del atentado del 2025. Foto: @OHarfuch.

El Gobierno Federal detuvo a tres personas, entre ellas David “N”, presunto líder de una cédula del CJNG, por la explosión de la patrulla en la comandancia de Coahuayana, en Michoacán, que cobró la vida de seis personas.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en sus redes sociales que la Agencia de Investigación Criminal ejecutó cateos en dos inmuebles de Tecomán, en Colima.

Aprehendieron a David “N”, alias “Mando 20”, a Sinuhe “N” y Cristian “N”. Están relacionados con la explosión de la patrulla frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, ocurrida en diciembre.

Derivado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico y @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, se realizaron cateos en dos inmuebles… pic.twitter.com/qZFtxrT4up — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 23, 2026

De acuerdo con las líneas de investigación, David “N” es el presunto responsable del atentado. Se le identifica como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Tecomán, Colima, y municipios aledaños.

Durante el operativo, también aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación, propaganda del CJNG, entre otros indicios.

No habrá impunidad, promete Omar García Harfuch

La detención se realizó tras investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar a todas las personas involucradas tanto en la orden como en la ejecución del ataque.

Por ello, Omar García Harfuch aseguró que el atentado “no puede quedar impune”.

El 6 de diciembre del 2026, explotó el vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana. Provocó la muerte de seis personas y dejó varios heridos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.