¡Podría caer aguanieve! Frente frío 3 y huracán Vance traerán lluvia a 30 estados este viernes

Frío y bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 23 de octubre el frente frío 3 continuará afectando al país, junto a una circulación ciclónica, y una masa de aire frío.

Asimismo, el SMN informó que Vance se intensificó y ya es huracán categoría 1. Se ubica a 710 km al sursuroeste de Acapulco, Guerrero. Asimismo, se encuentra a 930 km al sursureste de Manzanillo, Colima.

#Vance se ha intensificado a #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Esta ubicado a 710 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 930 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. pic.twitter.com/jmaKCaS4eF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2026

Así, se prevén lluvias en 30 estados para este viernes y temperaturas que podrían alcanzar los 0 °C. A su vez, en la Sierra de San Pedro Mártir podría caer aguanieve.

¿Dónde lloverá este viernes 23 de octubre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Durango

Sinaloa

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Nayarit

San Luis Potosí

Nuevo León

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Tlaxcala

Morelos

Caída de aguanieve

Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 23 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa

Sinaloa 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Oaxaca

: Oaxaca Vientos de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chiapas Vientos de 30 a 50 km/h : Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Guerrero y Oaxaca

costas de Guerrero y Oaxaca Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y sin lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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