¡Podría caer aguanieve! Frente frío 3 y huracán Vance traerán lluvia a 30 estados este viernes

| 04:44 | Ángel Sánchez | Uno TV

Vance tomó fuerza durante esta madrugada y ya es huracán de categoría 1. Por ello, el SMN vigila su avance y sus efectos sobre el país.
Frío y bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 23 de octubre el frente frío 3 continuará afectando al país, junto a una circulación ciclónica, y una masa de aire frío.

Asimismo, el SMN informó que Vance se intensificó y ya es huracán categoría 1. Se ubica a 710 km al sursuroeste de Acapulco, Guerrero. Asimismo, se encuentra a 930 km al sursureste de Manzanillo, Colima.

Así, se prevén lluvias en 30 estados para este viernes y temperaturas que podrían alcanzar los 0 °C. A su vez, en la Sierra de San Pedro Mártir podría caer aguanieve.

¿Dónde lloverá este viernes 23 de octubre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Sonora
  • Durango
  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Nayarit
  • San Luis Potosí
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Estado de México
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Coahuila
  • Tlaxcala
  • Morelos

Caída de aguanieve

  • Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 23 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa
  • 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: Oaxaca
  • Vientos de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chiapas
  • Vientos de 30 a 50 km/h: Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Guerrero y Oaxaca
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y sin lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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