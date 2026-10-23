¡Podría caer aguanieve! Frente frío 3 y huracán Vance traerán lluvia a 30 estados este viernes
Vance tomó fuerza durante esta madrugada y ya es huracán de categoría 1. Por ello, el SMN vigila su avance y sus efectos sobre el país.
Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 23 de octubre el frente frío 3 continuará afectando al país, junto a una circulación ciclónica, y una masa de aire frío.
Asimismo, el SMN informó que Vance se intensificó y ya es huracán categoría 1. Se ubica a 710 km al sursuroeste de Acapulco, Guerrero. Asimismo, se encuentra a 930 km al sursureste de Manzanillo, Colima.
Así, se prevén lluvias en 30 estados para este viernes y temperaturas que podrían alcanzar los 0 °C. A su vez, en la Sierra de San Pedro Mártir podría caer aguanieve.
¿Dónde lloverá este viernes 23 de octubre?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Durango
- Sinaloa
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Nayarit
- San Luis Potosí
- Nuevo León
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Coahuila
- Tlaxcala
- Morelos
Caída de aguanieve
- Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 23 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Oaxaca
- Vientos de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chiapas
- Vientos de 30 a 50 km/h: Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Guerrero y Oaxaca
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y sin lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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