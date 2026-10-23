Papa León XIV cancela visita a Asís para mejorar su recuperación tras cirugía

Los médicos aconsejaron no realizar el viaje en avión. Foto: AFP.

El Papa León XIV canceló su visita a la ciudad de Asís, en Italia, debido a su recuperación tras la reciente cirugía a la que se sometió por un lóbulo cancerígeno pulmonar.

El doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora informaron que el Pontífice tuvo una radiografía de tórax de seguimiento programada. Se confirmó “recuperación posoperatoria evoluciona muy bien”.

«Sin embargo, dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, sus médicos desaconsejaron, como medida de precaución, el viaje en helicóptero previsto para el 27 de octubre», señalaron en el comunicado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Pope Leo XIV will not make his scheduled visit to Assisi on October 27 in order to “aid his recovery” following his recent thoracic surgery, according to the Holy See Press Office.



The Pope will instead send a message to express his closeness to the organizers and attendees of… pic.twitter.com/t62gZY8HvO — Vatican News (@VaticanNews) October 23, 2026

El encuentro “Paz desarmada y desarmante”, programado para el 27 de octubre, conmemora el 40 aniversario de la Jornada Mundial de la Oración por la Paz, convocada en esa ciudad por Juan Pablo II.

Reemplazando su asistencia, León XIV enviará un mensaje para expresar su cercanía con los organizadores y asistentes, según el comunicado.

La Oficina de Prensa resaltó que el Sumo Pontífice sigue convencido de que “el diálogo del ‘Espíritu de Asís’ y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos”.

Las actividades del Papa León XIV tras su cirugía

Francis Prevost recorrió la Plaza de San Pedro, saludó a peregrinos y bendijo a bebés desde el papamóvil, el pasado 21 de octubre, a ocho días de su operación.

Durante su primera audiencia general desde la intervención quirúrgica, agradeció el apoyo y las oraciones recibidas.

“Lo primero que quiero decirles es gracias por el apoyo y las oraciones”, expresó al comenzar el encuentro.

Ese mismo día, el Vaticano informó que el Papa León XIV no requeriría un tratamiento adicional, tras recibir los resultados finales de los análisis del tejido extraído.

El Sumo Pontífice fue operado el 13 de octubre en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli, en Roma. Le extirparon el adenocarcinoma inferior en el pulmón derecho, una forma común de cáncer.

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