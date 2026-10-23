¡Atento, usuario! Falla en Línea A del Metro CDMX provoca cierre en 4 estaciones; así funciona

Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

Durante la noche del jueves 22 de octubre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) informó que la Línea A funciona en dos tramos, debido a la ruptura de un elemento de la catenaria. Por ello, el día de ayer el servicio se dividió de la siguiente manera:

Pantitlán a Canal de San Juan

Santa Marta a La Paz

#AvisoMetro: Debido a la ruptura de un elemento de la catenaria en la Línea A, el servicio opera de forma provisional en dos tramos:



-Pantitlán a Canal de San Juan.

-Santa Marta a la Paz



No se ofrece servicio de trenes del tramo Canal de San Juan a Santa Marta .

Personal del… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2026

Las estaciones Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo y Acatitla se mantienen cerradas hasta a nuevo aviso debido a esta falla.

Autoridades trabajan para reestablecer el servicio

Como informó el Metro CDMX durante esta madrugada, las autoridades se encuentran en la zona para reparar la catenaria de la Línea A. En consecuencia, este viernes 23 de octubre, el servicio podría iniciar de forma parcial, manteniendo el cierre en:

Tepalcates

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

#AvisoMetro:

Continúan los trabajos de reparación en la catenaria de Línea A.

El servicio se mantiene de forma provisional en dos tramos

-Pantitlán a Canal de San Juan.

-Santa Marta a la Paz.



En apoyo al traslado de usuarios apoya @RTP_CiudadDeMex de Canal de San Juan a Santa… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2026

En busca de apoyar a los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda servicio en el tramo afectado, desde Canal de San Juan hasta Santa Marta y viceversa. No obstante, durante la noche, usuarios reportaron alta afluencia y pocas unidades.

Metro CDMX solicita estar al pendiente de actualizaciones y cuidar pertenencias

Durante este inicio de servicio, el cual comienza a las 5:00 horas, la línea A podría mantener las afectaciones y el servicio dividido en dos tramos. Por ello, el Metro CDMX solicitó a los usuarios estar al pendiente de las actualizaciones.

Por último, luego de que a un usuario se le cayera un objeto a la zona de vías, en la estación Chabacano de la Línea 2, las autoridades solicitaron a los pasajeros resguardar sus pertenencias para evitar retrasos en el servicio, así como cortocircuitos y cortes de energía.

#AvisoMetro: Esta tarde se realizó un corte de energía y maniobras para retirar un objeto metálico de la zona de vías en la estación Chabacano de la Línea 2.



Hacemos un llamado a las personas usuarias a resguardar sus pertenencias, así como a respetar la línea de seguridad, ya… pic.twitter.com/BfcHPluvcy — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2026

Así, se espera que la Línea A opere con normalidad en próximas horas. Mientras tanto, se sugiere a los usuarios anticipar sus traslados y buscar rutas alternas.

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