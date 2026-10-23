¡Atento, usuario! Falla en Línea A del Metro CDMX provoca cierre en 4 estaciones; así funciona
A lo largo de este viernes, se prevé que el servicio en la Línea A se reestablezca.
Durante la noche del jueves 22 de octubre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) informó que la Línea A funciona en dos tramos, debido a la ruptura de un elemento de la catenaria. Por ello, el día de ayer el servicio se dividió de la siguiente manera:
- Pantitlán a Canal de San Juan
- Santa Marta a La Paz
Las estaciones Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo y Acatitla se mantienen cerradas hasta a nuevo aviso debido a esta falla.
Autoridades trabajan para reestablecer el servicio
Como informó el Metro CDMX durante esta madrugada, las autoridades se encuentran en la zona para reparar la catenaria de la Línea A. En consecuencia, este viernes 23 de octubre, el servicio podría iniciar de forma parcial, manteniendo el cierre en:
- Tepalcates
- Guelatao
- Peñón Viejo
- Acatitla
En busca de apoyar a los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda servicio en el tramo afectado, desde Canal de San Juan hasta Santa Marta y viceversa. No obstante, durante la noche, usuarios reportaron alta afluencia y pocas unidades.
Metro CDMX solicita estar al pendiente de actualizaciones y cuidar pertenencias
Durante este inicio de servicio, el cual comienza a las 5:00 horas, la línea A podría mantener las afectaciones y el servicio dividido en dos tramos. Por ello, el Metro CDMX solicitó a los usuarios estar al pendiente de las actualizaciones.
Por último, luego de que a un usuario se le cayera un objeto a la zona de vías, en la estación Chabacano de la Línea 2, las autoridades solicitaron a los pasajeros resguardar sus pertenencias para evitar retrasos en el servicio, así como cortocircuitos y cortes de energía.
Así, se espera que la Línea A opere con normalidad en próximas horas. Mientras tanto, se sugiere a los usuarios anticipar sus traslados y buscar rutas alternas.
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