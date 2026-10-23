¡A sacar el suéter! Se prevé un viernes frío en CDMX, con mínimas de 4 grados

Frío en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 23 de octubre continuarán las bajas temperaturas en la Ciudad de México como parte del frente frío 3.

Las bajas temperaturas podrían presentarse a lo largo de las primeras horas de este viernes, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del viernes 23/10/2026, en zonas altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y… pic.twitter.com/LYCLc8Kx00 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 22, 2026

Calor, vientos y lluvias para este viernes 23 de octubre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 4 a 6 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 3 a 5 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 20 °C. En el Estado de México se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. En la capital del país no se estiman lluvias.

A su vez, este 23 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones en temporada de frío:

En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Utiliza ropa adecuada

Evita la entrada de aire frío a las vías respiratorias

Come alimentos ricos en vitamina A y C

No respires por la boca; hazlo por la nariz

No te expongas a cambios bruscos de temperatura

🧥 En temporada de #frío atiende estas recomendaciones y protégete para prevenir enfermedades respiratorias:

🔵 Abrígate con ropa adecuada para el frío.

🔵 No te expongas a cambios bruscos de temperatura.

🔵 Procura respirar por la nariz y no por la boca.

🔵 Come frutas y… pic.twitter.com/EtGLpJxzsy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2025

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