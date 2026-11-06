Las de hoy | 6 de noviembre de 2026
Entérate de las noticias más importantes en portada de los principales medios nacionales este viernes.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 6 de noviembre de 2026
- El Universal: Despega clan Taddei en Sonora desde 2014
Los hermanos Hernández Casillas ya tenían el monopolio de coyotaje entre algunos organismos electorales locales del país y pactaban con funcionarios medianos.
- Reforma: Transa juez en México; ¡EU lo busca y captura!
Cae en Colombia; será llevado a justicia estadounidense.
- Milenio: Recortarán 5 mil mdp al INE, que demora denuncia contra Taddei
Los hermanos Hernández Casillas, proveedores consentidos, tienen antecedentes en el Cisen de Carlos Salinas y ligas con Somos: Secretaría Anticorrupción; ese partido prepara demanda por daño moral.
- La Jornada: La “mafia” en el INE viene desde el sexenio de Salinas: Sheinbaum
Vincula a Somos; el “cochinero” no empezó con Taddei, señala.
- Excélsior: Abaten al líder del Cártel Nuevo Imperio
EU lo acusó de proteger a capo exatleta.
- El Financiero: Banxico rompe quinielas y recorta su tasa
“Ajuste puntual”. Destaca que se mantendrá en 6.25% por tiempo prolongado.
- El Economista: Banxico sorprende; recorta en 25 pb su tasa de interés y la establece en 6.25%
Decisión eleva vulnerabilidad del peso; ayer perdió 18.3 centavos.
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