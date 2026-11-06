Las de hoy | 6 de noviembre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 6 de noviembre de 2026

El Universal: Despega clan Taddei en Sonora desde 2014

Los hermanos Hernández Casillas ya tenían el monopolio de coyotaje entre algunos organismos electorales locales del país y pactaban con funcionarios medianos.

Reforma: Transa juez en México; ¡EU lo busca y captura!

Cae en Colombia; será llevado a justicia estadounidense.

Milenio: Recortarán 5 mil mdp al INE, que demora denuncia contra Taddei

Los hermanos Hernández Casillas, proveedores consentidos, tienen antecedentes en el Cisen de Carlos Salinas y ligas con Somos: Secretaría Anticorrupción; ese partido prepara demanda por daño moral.

La Jornada: La “mafia” en el INE viene desde el sexenio de Salinas: Sheinbaum

Vincula a Somos; el “cochinero” no empezó con Taddei, señala.

Excélsior: Abaten al líder del Cártel Nuevo Imperio

EU lo acusó de proteger a capo exatleta.

El Financiero: Banxico rompe quinielas y recorta su tasa

“Ajuste puntual”. Destaca que se mantendrá en 6.25% por tiempo prolongado.

El Economista: Banxico sorprende; recorta en 25 pb su tasa de interés y la establece en 6.25%

Decisión eleva vulnerabilidad del peso; ayer perdió 18.3 centavos.

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