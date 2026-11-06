La CDMX tendrá una jornada de protestas: PJF defenderá la estabilidad laboral y ECOS caminará por la salud

Movilizaciones en CDMX este 6 de noviembre. Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México tendrá este viernes 6 de noviembre una jornada de movilizaciones sociales que podría generar complicaciones en diferentes vialidades, particularmente en las inmediaciones de edificios públicos, instalaciones educativas, plazas y avenidas principales.

En total, están previstas:

1 marcha

7 concentraciones

1 cita agendada

1 rodada de autos

1 rodada en patines

17 eventos de esparcimiento

Foto: UnoTV.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), entre las actividades previstas destaca la sexta Caminata Nacional ECOS, además de concentraciones de trabajadores, estudiantes, colectivos feministas, organizaciones civiles y vecinos.

Ante este panorama, se recomienda a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, evitar las zonas de concentración y mantenerse atentos a los reportes de tránsito.

Marcha de este viernes en la alcaldía Benito Juárez

10:00 horas | Sexta Caminata Nacional ECOS

Organización: Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) para el Bienestar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) para el Bienestar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Punto de partida: Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ubicado en avenida Félix Cuevas número 540, colonia Del Valle Sur.

Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ubicado en avenida Félix Cuevas número 540, colonia Del Valle Sur. Destino 1: Parque Acacias, en el cruce de Adolfo Prieto y José María Olloqui, colonia Acacias.

Parque Acacias, en el cruce de Adolfo Prieto y José María Olloqui, colonia Acacias. Destino 2: Regreso al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

Regreso al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Aforo estimado: 100 personas.

Motivo de la movilización: En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ictus, los participantes realizarán la sexta Caminata Nacional ECOS para sensibilizar a la población sobre la importancia de reconocer los signos y síntomas de alarma de un evento vascular cerebral, así como fortalecer la prevención y detección oportuna.

Afectaciones viales: Se podrían presentar interrupciones momentáneas en avenida Félix Cuevas, Adolfo Prieto y calles cercanas al Parque Acacias durante el recorrido.

Concentraciones y manifestaciones en Cuauhtémoc

10:00 horas | Cooperativa Excélsior

Lugar: Edificio histórico del periódico Excélsior, avenida Bucareli número 17, colonia Juárez.

Edificio histórico del periódico Excélsior, avenida Bucareli número 17, colonia Juárez. Aforo estimado: 40 personas.

40 personas. Demanda: Los integrantes de la cooperativa exigirán la conciliación y revisión jurídica de la venta de activos e inmuebles del periódico Excélsior, operación realizada en 2006, al señalar presuntas irregularidades.

15:30 horas | Sindicato de Bomberos Jubilados y Activos de la CDMX

Lugar: Plaza de la Constitución y avenida José María Pino Suárez, Centro Histórico.

Plaza de la Constitución y avenida José María Pino Suárez, Centro Histórico. Aforo estimado: 50 personas.

50 personas. Demanda: Los integrantes del sindicato llevarán a cabo mesas de trabajo para abordar el pago y retroactivo del incremento salarial de los trabajadores jubilados, en coordinación con la Dirección de Concertación Política del Gobierno de la Ciudad de México.

Movilizaciones estudiantiles en Xochimilco y Tlalpan

10:00 horas | Estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 Gabino Barreda

Los estudiantes tienen previstas actividades en dos puntos de la zona sur de la capital:

Primer punto: Prolongación División del Norte y avenida Muyuguarda, colonia San Lorenzo La Cebada, alcaldía Xochimilco.

Prolongación División del Norte y avenida Muyuguarda, colonia San Lorenzo La Cebada, alcaldía Xochimilco. Segundo punto: Glorieta de Vaqueritos, en avenida División del Norte y Canal de Miramontes, alcaldía Tlalpan.

Glorieta de Vaqueritos, en avenida División del Norte y Canal de Miramontes, alcaldía Tlalpan. Aforo estimado: 50 personas.

Demandas: Los estudiantes exigirán la expulsión de profesores y personas señaladas por presunto acoso sexual, así como mejoras al sistema de inscripciones, reapertura de baños neutros, transparencia en obras y el cese de represalias contra quienes se manifiestan.

Se recomienda precaución a quienes circulen por División del Norte, Muyuguarda y Canal de Miramontes, debido a posibles concentraciones y reducciones momentáneas de carriles.

Otras concentraciones previstas durante el día

Durante el día | Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación

Lugar: Diversas sedes del Poder Judicial de la Federación.

Diversas sedes del Poder Judicial de la Federación. Aforo estimado: 200 personas.

200 personas. Demanda: La organización prevé un posible paro de labores en rechazo a las nuevas evaluaciones de desempeño de la Carrera Judicial, al considerar que podrían afectar la estabilidad laboral de trabajadores con años de servicio.

Durante el día | Colectiva Las Tonantzin

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma número 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma número 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Aforo estimado: 25 personas.

25 personas. Demanda: Exigirán justicia para una víctima de violencia y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Durante el día | Proyecto Fénix Libertas A.C.

Lugar: Alameda Central, alcaldía Cuauhtémoc.

Alameda Central, alcaldía Cuauhtémoc. Aforo estimado: 30 personas.

30 personas. Actividad: Instalarán un centro de acopio de herramientas e insumos básicos para apoyar las jornadas de trabajo de madres buscadoras.

Plataforma 4:20 tendrá actividades itinerantes en tres alcaldías

12:00 horas | Plataforma 4:20

La organización realizará una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos en tres puntos de la capital:

Cuauhtémoc: Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín.

Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín. Benito Juárez: Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.

Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente. Gustavo A. Madero: Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Aforo estimado: 45 personas.

La actividad contempla la difusión de derechos, talleres sobre reducción de riesgos y daños, así como información relacionada con la legislación cannábica.

Manifestación vecinal en Coyoacán por obra del INVI

17:00 horas | Vecinos de la colonia Parque San Andrés

Lugar: Consejo de la Alcaldía Coyoacán, ubicado en Pérez Valenzuela número 159, colonia Santa Catarina.

Consejo de la Alcaldía Coyoacán, ubicado en Pérez Valenzuela número 159, colonia Santa Catarina. Aforo estimado: 30 personas.

30 personas. Demanda: Los vecinos manifestarán su inconformidad por la construcción de una obra del Instituto de Vivienda (INVI) en Inglaterra número 70, luego de la caída de un árbol sobre la barda del jardín de niños Madreselva.

La protesta podría generar afectaciones en las calles Inglaterra y Pérez Valenzuela, así como en vialidades cercanas.

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