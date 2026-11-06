Trabajadores del Poder Judicial inician paro de labores en protesta por evaluación del personal

Poder Judicial de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

En punto de la medianoche de este viernes 6 de noviembre, trabajadores del Poder Judicial dieron inicio a un paro de labores en protesta por las nuevas evaluaciones al personal, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo por lo anunciado en diferentes convocatorias, trabajadores de al menos 17 estados se unirán a este paro de labores, debido a que consideran que las nuevas disposiciones “ponen en riesgo su estabilidad laboral”.

Da inicio el paro de labores en el Poder Judicial

A través de redes sociales circula un video en el que la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, comunica el inicio del paro. A su vez, señala que el objetivo es alcanzar una evaluación “más justa” para los trabajadores y, con ello, ofrecer un “servicio de calidad”.

🚨A la media noche comenzó el paro de trabajadores del Poder Judicial contra acuerdo que busca sancionarlos a través de una evaluación. Así el reclamo de esta madrugada frente al Palacio de Justicia Federal San Lázaro👇🏻 https://t.co/QQDq8wyGnd — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) November 6, 2026

Lo único que va a hacer que regresemos a nuestras oficinas, será que el Órgano de Administración Judicial deje sin afectos ese acuerdo y que no se nos aplique.

Por otra parte, Aguayo solicitó que se haga otro acuerdo, pero no para castigar a los trabajadores. En cambio, dijo, que sea para dar un mejor servicio y para mejorar a la institución.

¿Qué estados se van a paro de labores?

De acuerdo con diversas convocatorias difundidas por trabajadoras, el paro se efectuará, al menos, en 17 estados de la República Mexicana, los cuales son:

Ciudad de México

Nuevo León

Morelos

Veracruz

Guanajuato

Nayarit

Michoacán

Chiapas

Estado de México

Puebla

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Guerrero

Hidalgo

Oaxaca

Tamaulipas

Temor a perder plazas, motivo del paro

Los trabajadores han manifestado inconformidad por el nuevo proceso pues, además de los resultados de los exámenes, consideran injusto que se tome en cuenta la calificación otorgada por los titulares de sus áreas.

Mientras tanto, el Poder Judicial asegura que la llamada Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026 no implicará consecuencias individuales, por lo que los trabajadores no correrían el riesgo de ser separados de sus cargos.

Por lo pronto, este viernes 6 de noviembre dio inicio el paro de labores, mientras se tiene previsto que la evaluación comience el próximo 4 de diciembre y termine el 15 del mismo mes.

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