Jueza frena construcción del arco de triunfo impulsado por Donald Trump

Donald Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un nuevo freno judicial a uno de sus proyectos arquitectónicos en Washington. Una jueza federal ordenó suspender temporalmente la construcción de un gigantesco arco del triunfo de 76 metros de altura, que se planea levantar cerca del Cementerio Nacional de Arlington.

La decisión llegó este jueves, pocas horas después de que una comisión pública aprobara el proyecto con una votación de ocho votos a favor y cuatro en contra. La disputa se centra en la legalidad de la obra, su financiamiento y el lugar elegido para construirla.

Jueza bloquea arco del triunfo de Donald Trump

La magistrada federal Tanya Chutkan determinó que la administración de Trump no podrá comenzar los trabajos de construcción durante las próximas dos semanas, mientras el tribunal analiza las impugnaciones presentadas contra el monumento.

La medida representa una pausa para el proyecto, que busca levantar una estructura inspirada en el Arco del Triunfo de París, pero de mayores dimensiones. Con sus 76 metros de altura, también superaría al Monumento a Lincoln, ubicado al otro lado del río Potomac.

La ubicación es uno de los principales puntos de controversia, pues el arco estaría junto al Cementerio Nacional de Arlington, donde descansan cientos de miles de militares estadounidenses.

Comisión aprueba monumento pese a las protestas

Antes del fallo judicial, la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC) aprobó la propuesta por ocho votos contra cuatro. La decisión se tomó después de escuchar durante varias horas a decenas de personas que expresaron su rechazo al proyecto.

Los cuatro comisionados que votaron en contra solicitaron aplazar la decisión. Entre sus argumentos señalaron:

Dudas legales sobre la construcción del monumento.

La falta de una asignación presupuestaria del Congreso para financiar la obra.

Cuestionamientos sobre las afirmaciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, respecto al posible uso militar del arco.

Pese a estas objeciones, la mayoría del panel rechazó posponer la votación y el Gobierno manifestó su intención de comenzar los trabajos de inmediato. No obstante, por ahora, el futuro del arco del triunfo de Trump dependerá de la revisión judicial que continuará durante las próximas dos semanas.

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