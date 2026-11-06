La mañanera de Claudia Sheinbaum, 6 de noviembre de 2026

| 06:30 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum este viernes 6 de noviembre de 2026, en vivo por Uno TV.

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 6 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 6 de noviembre de 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Trabajadores del Poder Judicial inician paro de labores en protesta por evaluación del personal

Nacional

Trabajadores del Poder Judicial inician paro de labores en protesta por evaluación del personal

INE: paso a paso para consultar si estás afiliado a un partido político

Nacional

INE: paso a paso para consultar si estás afiliado a un partido político

"Migajas de justicia": Adrián LeBarón adelanta posibles penas máximas de 8 años tras masacre de Bavispe

Nacional

"Migajas de justicia": Adrián LeBarón adelanta posibles penas máximas de 8 años tras masacre de Bavispe

Claudia SheinbaumGobierno de MéxicoLive BlogMañaneraVideo