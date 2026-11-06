Nuevas amenazas de bomba afectan al menos 20 vuelos en Europa

Vuelos en Europa. Foto: AFP

Las amenazas falsas de bomba volvieron a alterar el tráfico aéreo en Europa este jueves, por tercer día consecutivo, y obligaron a desplegar aviones de combate para escoltar vuelos comerciales en países como Italia, Bulgaria y República Checa.

Al menos 20 vuelos recibieron advertencias sobre supuestos explosivos a bordo. Aunque tres aviones tuvieron que cambiar de ruta, todos aterrizaron sin incidentes y las inspecciones descartaron la presencia de bombas.

Amenazas de bomba afectan vuelos en Italia, Bulgaria y Europa

Entre los vuelos afectados hubo trayectos con origen o destino en Roma, Sofía, Madrid, Praga, Belgrado, Bucarest, Varsovia y Bruselas, de acuerdo con autoridades aeroportuarias y compañías aéreas. Asimismo, al menos cinco aeronaves recibieron escolta de aviones militares después de las amenazas.

La fuerza aérea de Bulgaria desplegó cazas para acompañar tres vuelos de Ryanair con destino a Sofía, procedentes de Madrid, Copenhague y Londres. Por su parte, aviones de combate franceses escoltaron un vuelo de Aer Lingus que viajaba de Dublín a Roma; la aeronave fue desviada a la base militar de Évreux, ubicada a unos 100 kilómetros al oeste de París.

Otros cambios de ruta fueron:

Un vuelo de Ryanair, de Londres a Sofía, aterrizó en Plovdiv, Bulgaria.

Un avión de Wizz Air, que viajaba de Milán a Varsovia, fue redirigido a Viena, Austria.

Pese a las afectaciones, los 20 vuelos representaron una pequeña proporción de los 25 mil 72 trayectos programados en Europa durante este jueves, según Eurocontrol.

Los aeropuertos de Birmingham y Heathrow, en Reino Unido, también reportaron amenazas. En ambos casos fueron consideradas falsas o no creíbles.

Parte de las amenazas enviadas a los aeropuertos de Roma y Sofía mencionaban a los supuestos “combatientes del Male State”. Los mensajes advertían sobre la colocación de explosivos en varios vuelos y amenazaban con detonaciones. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que el movimiento ultranacionalista ruso conocido con ese nombre estuviera detrás de los avisos.

Unión Europea condena las amenazas contra vuelos

El comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, calificó estos hechos como inaceptables y pidió cautela antes de establecer posibles conexiones entre los incidentes.

Por ahora, las investigaciones continúan para determinar el origen de los mensajes y establecer si existe alguna relación entre ellos.

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