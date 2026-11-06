CDMX tendrá clima frío al amanecer y lluvias por la tarde este viernes

Por la mañana habrá ambiente fresco a templado, FOTO: Archivo

El clima en CDMX hoy, viernes 6 de noviembre, estará marcado por un amanecer fresco, con temperaturas mínimas de 11 a 13 grados, mientras que por la tarde se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas en distintas zonas de la capital.

Aunque el día comenzará con cielo parcialmente nublado, la temperatura podría alcanzar hasta los 27 grados durante la tarde. También se prevén rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Clima CDMX: ¿a qué hora se esperan lluvias este viernes?

El pronóstico indica que las lluvias en CDMX se presentarán durante la tarde de este viernes. Se esperan chubascos dispersos de 5 a 25 milímetros en 24 horas, acompañados de actividad eléctrica. El cielo pasará de medio nublado a nublado conforme avance el día.

Por la mañana habrá ambiente fresco a templado, con presencia de bruma en la región. En las partes altas del sur y poniente del Valle de México se prevén condiciones frías al amanecer.

Temperaturas en CDMX hoy: mínima de 11 y máxima de 27 grados

Para este viernes, las condiciones previstas en la Ciudad de México son:

Temperatura mínima: de 11 a 13 °C.

Temperatura máxima: de 25 a 27 °C.

Lluvias: de 5 a 25 mm en 24 horas.

Viento: del norte, de 10 a 25 km/h.

Rachas de viento: hasta 45 km/h.

Cielo: parcialmente nublado por la mañana y de medio nublado a nublado por la tarde.

El contraste entre el ambiente fresco de las primeras horas y el calor de la tarde será una de las características del clima en la capital.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México?

En el Estado de México también se esperan lluvias y chubascos dispersos durante la tarde, con posibilidad de descargas eléctricas.

Las zonas altas tendrán un amanecer frío. Para Toluca, el pronóstico contempla temperaturas mínimas de 4 a 6 grados y máximas de 23 a 25 grados.

Las condiciones de lluvia previstas para la tarde abarcan tanto la Ciudad de México como el territorio mexiquense.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.