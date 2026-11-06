Frente frío traerá lluvias a 27 estados y temperaturas bajo cero este viernes

Continúan las lluvias. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este viernes 6 de noviembre las lluvias continuarán en 27 estados de la República Mexicana.

El frente frío 4 será reforzado por una masa de aire frío, por lo que mantendrá las lluvias y temperaturas mínimas estimadas de -5 °C. A su vez, una vaguada, junto con una corriente en chorro subtropical, complementarán las precipitaciones de este viernes.

¿Dónde lloverá este viernes 6 de noviembre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Querétaro

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sinaloa

Jalisco

Colima

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 6 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Colima y Michoacán.

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California

Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y con lluvias dispersas, las cuales podrían incluir descargas eléctricas. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

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