Frente frío traerá lluvias a 27 estados y temperaturas bajo cero este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en 27 estados de México y temperaturas mínimas de -5 °C para este viernes 6 de noviembre debido al refuerzo del frente frío 4.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este viernes 6 de noviembre las lluvias continuarán en 27 estados de la República Mexicana.
El frente frío 4 será reforzado por una masa de aire frío, por lo que mantendrá las lluvias y temperaturas mínimas estimadas de -5 °C. A su vez, una vaguada, junto con una corriente en chorro subtropical, complementarán las precipitaciones de este viernes.
¿Dónde lloverá este viernes 6 de noviembre?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Querétaro
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Michoacán
- Guanajuato
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sinaloa
- Jalisco
- Colima
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 6 de noviembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
Vientos y oleaje:
- Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Colima y Michoacán.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y con lluvias dispersas, las cuales podrían incluir descargas eléctricas. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.
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