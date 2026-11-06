Trabajadores del Poder Judicial amagan con paro; OAJ asegura que no habrá despidos

Poder Judicial amaga con paros. Fotos: Cuartoscuro

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) aseguró que las evaluaciones de desempeño programadas para diciembre de 2026 no provocarán despidos ni pérdida de plazas entre los trabajadores de carrera judicial. La aclaración ocurre ante las convocatorias de paro en distintas sedes del Poder Judicial de la Federación (PJF), derivadas de inconformidades relacionadas con los exámenes.

En un comunicado emitido este viernes 6 de noviembre, el organismo sostuvo que la primera evaluación tendrá carácter exclusivamente diagnóstico. Por ello, sus resultados no afectarán la permanencia laboral de los trabajadores.

El OAJ también reconoció el derecho de los empleados a manifestarse y reiteró su disposición al diálogo ante las convocatorias de suspensión de actividades.

¿Qué pasará con los trabajadores que presenten las evaluaciones?

El OAJ descartó que los exámenes de diciembre puedan utilizarse para despedir trabajadores o retirarles sus plazas.

De acuerdo con el organismo, los artículos transitorios Cuarto y Quinto del acuerdo correspondiente establecen que la primera evaluación tendrá las siguientes características:

Será exclusivamente diagnóstica

No implicará aprobación ni reprobación

Sus resultados no tendrán consecuencias sobre la permanencia laboral

Permitirá identificar necesidades de capacitación

Servirá para fortalecer los conocimientos del personal judicial

El organismo explicó que la primera evaluación ordinaria, con los efectos previstos en la legislación, se realizará después de concluir las acciones de capacitación correspondientes.

Esto significa que los resultados de los exámenes de diciembre de 2026 no determinarán la continuidad de los trabajadores en sus puestos, según lo establecido por el OAJ.

¿Por qué hay convocatorias de paro en el Poder Judicial?

El pronunciamiento del OAJ ocurre después de que se difundieran convocatorias de paro en varias sedes judiciales del país, relacionadas con las inconformidades por las evaluaciones.

En su comunicado, el organismo rechazó que los exámenes programados para diciembre puedan provocar despidos o la pérdida de plazas.

También reconoció la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades.

Sin embargo, sostuvo que la evaluación del desempeño constituye una obligación legal y que su aplicación busca identificar necesidades de capacitación y fortalecer la carrera judicial.

El OAJ reiteró su disposición al diálogo con los trabajadores para cumplir con las disposiciones constitucionales y atender las inquietudes relacionadas con el proceso.

El comunicado no precisó cuántas sedes están involucradas en las convocatorias de paro ni el número de trabajadores que podrían participar.

¿Por qué el Poder Judicial realizará evaluaciones?

El Órgano de Administración Judicial explicó que la evaluación del personal de carrera judicial forma parte de sus atribuciones constitucionales.

El procedimiento está previsto en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial.

Según el organismo, la finalidad de los exámenes es conocer las necesidades de formación profesional y mejorar el servicio de impartición de justicia.

La autoridad señaló que el proceso permitirá identificar áreas de oportunidad y desarrollar acciones de capacitación para el personal.

Asimismo, sostuvo que las evaluaciones no buscan justificar la separación de trabajadores, sino fortalecer sus conocimientos y las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones.

¿Cuándo serán las evaluaciones del Poder Judicial?

La primera evaluación del desempeño está programada para diciembre de 2026, aunque el comunicado no establece fechas específicas para la aplicación de los exámenes.

El OAJ indicó que esta etapa será diagnóstica y que posteriormente se realizarán las acciones de capacitación correspondientes.

Una vez concluida esa fase, se llevará a cabo la primera evaluación ordinaria conforme a los efectos establecidos en la legislación aplicable.

Por ahora, el organismo reiteró que ningún trabajador de carrera judicial perderá su empleo como consecuencia de la evaluación diagnóstica de diciembre.

También manifestó su disposición a mantener el diálogo con el personal ante las convocatorias de paro, con el objetivo de cumplir el mandato constitucional y atender las necesidades de capacitación.

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