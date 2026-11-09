Las de hoy | 9 de noviembre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 9 de noviembre de 2026

El Universal : Tenía el clan Taddei red de prestanombres

Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, integrantes del clan Taddei señalados por obtener contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos en organismos electorales locales, operaban con un esquema en el que personas físicas constituían las compañías y luego cedían los derechos a los hermanos.

: Tenía el clan Taddei red de prestanombres Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, integrantes del clan Taddei señalados por obtener contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos en organismos electorales locales, operaban con un esquema en el que personas físicas constituían las compañías y luego cedían los derechos a los hermanos. Reforma : Usan anticorrupción para ¡extorsiones!

Denuncia Buenrostro falsificación de su firma y papelería oficial.

: Usan anticorrupción para ¡extorsiones! Denuncia Buenrostro falsificación de su firma y papelería oficial. Milenio : INE solicitó a FGR investigar los contratos de la era Córdova

En el documento remitido por el Consejo General a la oficina de Ernestina Godoy el viernes se pide indagar 10 años de licitaciones y resguardar los archivos para evitar su destrucción.

: INE solicitó a FGR investigar los contratos de la era Córdova En el documento remitido por el Consejo General a la oficina de Ernestina Godoy el viernes se pide indagar 10 años de licitaciones y resguardar los archivos para evitar su destrucción. La Jornada : Crece brecha salarial en el INE; consejeros ganan más que Sheinbaum

Hoy, paro en módulos de atención.

: Crece brecha salarial en el INE; consejeros ganan más que Sheinbaum Hoy, paro en módulos de atención. Excélsior : El INE ofrece diálogo y mejoras para empleados

Reconoce preocupaciones legítimas.

: El INE ofrece diálogo y mejoras para empleados Reconoce preocupaciones legítimas. El Financiero : Desde septiembre se discutió bajar tasa: Banxico

Valoramos y consideramos adecuado hacer el ajuste: Rodríguez Ceja.

: Desde septiembre se discutió bajar tasa: Banxico Valoramos y consideramos adecuado hacer el ajuste: Rodríguez Ceja. El Economista: Salario mínimo del 2027: el reto de acercar posturas de IP y SI

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