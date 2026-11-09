Las de hoy | 9 de noviembre de 2026
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Entérate de las noticias más importantes en portada de los principales medios nacionales este lunes.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 9 de noviembre de 2026
- El Universal: Tenía el clan Taddei red de prestanombres
Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, integrantes del clan Taddei señalados por obtener contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos en organismos electorales locales, operaban con un esquema en el que personas físicas constituían las compañías y luego cedían los derechos a los hermanos.
- Reforma: Usan anticorrupción para ¡extorsiones!
Denuncia Buenrostro falsificación de su firma y papelería oficial.
- Milenio: INE solicitó a FGR investigar los contratos de la era Córdova
En el documento remitido por el Consejo General a la oficina de Ernestina Godoy el viernes se pide indagar 10 años de licitaciones y resguardar los archivos para evitar su destrucción.
- La Jornada: Crece brecha salarial en el INE; consejeros ganan más que Sheinbaum
Hoy, paro en módulos de atención.
- Excélsior: El INE ofrece diálogo y mejoras para empleados
Reconoce preocupaciones legítimas.
- El Financiero: Desde septiembre se discutió bajar tasa: Banxico
Valoramos y consideramos adecuado hacer el ajuste: Rodríguez Ceja.
- El Economista: Salario mínimo del 2027: el reto de acercar posturas de IP y SI
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