Las de hoy | 9 de noviembre de 2026

| 08:19 | Bryan Rivera González | UnoTV

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 9 de noviembre de 2026

  • El Universal: Tenía el clan Taddei red de prestanombres
    Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, integrantes del clan Taddei señalados por obtener contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos en organismos electorales locales, operaban con un esquema en el que personas físicas constituían las compañías y luego cedían los derechos a los hermanos.
  • Reforma: Usan anticorrupción para ¡extorsiones!
    Denuncia Buenrostro falsificación de su firma y papelería oficial.
  • Milenio: INE solicitó a FGR investigar los contratos de la era Córdova
    En el documento remitido por el Consejo General a la oficina de Ernestina Godoy el viernes se pide indagar 10 años de licitaciones y resguardar los archivos para evitar su destrucción.
  • La Jornada: Crece brecha salarial en el INE; consejeros ganan más que Sheinbaum
    Hoy, paro en módulos de atención.
  • Excélsior: El INE ofrece diálogo y mejoras para empleados
    Reconoce preocupaciones legítimas.
  • El Financiero: Desde septiembre se discutió bajar tasa: Banxico
    Valoramos y consideramos adecuado hacer el ajuste: Rodríguez Ceja.
  • El Economista: Salario mínimo del 2027: el reto de acercar posturas de IP y SI

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