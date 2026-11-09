Megamarcha del IMSS paralizará el Centro Histórico; checa todas las protestas en CDMX este 9 de noviembre

Un total de 34 protestas y actividades se registrarán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) para este lunes 9 de noviembre. Destaca la megamarcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que va de Centro Médico al Zócalo.

Habrá dos marchas; diez concentraciones; dos citas agendadas; 19 plantones y tres eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Nuevamente, trabajadores activos y jubilados del IMSS realizarán una megamarcha nacional para exigir la renuncia de su líder sindical, la cual destaca entre las principales protestas y actividades de la CDMX para este 9 de noviembre.

Principales movilizaciones en CDMX este lunes. Foto: UnoTV.

Protestas y actividades en la CDMX este 9 de noviembre

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 15:00

15:00 Lugar: Centro Médico Nacional Siglo XXI, avenida Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores

Centro Médico Nacional Siglo XXI, avenida Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores Destino: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico

Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico Demanda: Exigen la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato; así como respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial del 10% directo al tabulador y alto a la precarización laboral en el seguro social; así como un cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral

Exigen la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato; así como respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial del 10% directo al tabulador y alto a la precarización laboral en el seguro social; así como un cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral Organizaciones en apoyo: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sindicales y sociales; así como que se trasladen hacia las oficinas centrales del IMSS

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sindicales y sociales; así como que se trasladen hacia las oficinas centrales del IMSS Aforo: 1,000

Familiares de menor víctima de maltrato físico

Alcaldía: Cuajimalpa

Cuajimalpa Hora: 09:00

09:00 Lugar: Avenida José María Castorena No. 233, colonia Cuajimalpa

Avenida José María Castorena No. 233, colonia Cuajimalpa Destino: Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa, Ramírez y Lic. Castillo Ledón, colonia Cuajimalpa

Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa, Ramírez y Lic. Castillo Ledón, colonia Cuajimalpa Demanda: Exigen justicia por el presunto maltrato físico cometido contra una menor de dos años en la guardería Sunny Hill, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa. Asimismo, solicitan el cierre del establecimiento, el esclarecimiento de los hechos, la reparación de los daños ocasionados y la atención a otros posibles casos de menores que hayan atravesado situaciones similares.

Exigen justicia por el presunto maltrato físico cometido contra una menor de dos años en la guardería Sunny Hill, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa. Asimismo, solicitan el cierre del establecimiento, el esclarecimiento de los hechos, la reparación de los daños ocasionados y la atención a otros posibles casos de menores que hayan atravesado situaciones similares. Observaciones: No se descarta la participación de padres de familia de la guardería Sunny Hill en apoyo a la movilización, así como posibles afectaciones a la circulación vehicular durante el desarrollo de sus actividades

No se descarta la participación de padres de familia de la guardería Sunny Hill en apoyo a la movilización, así como posibles afectaciones a la circulación vehicular durante el desarrollo de sus actividades Aforo: 50

Concentraciones

Luciernagas Buscadoras

Alcaldías: Cuauhtémoc y Benito Juárez

Cuauhtémoc y Benito Juárez Hora: 06:30 y 07:00

06:30 y 07:00 Lugar 1: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc

Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc Lugar 2: Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez

Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez Demanda: Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Estado de Morelos, para la localización de personas desaparecidas

Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Estado de Morelos, para la localización de personas desaparecidas Organizaciones en apoyo: Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa, A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros y Revolución Z México

Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa, A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros y Revolución Z México Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades Aforo: 60

Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 12 “Guardias Presidenciales”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 07:00

07:00 Lugar: Escuela Secundaria Técnica No. 12 “Guardias Presidenciales”, Eje 2 Norte Manuel González No. 318, colonia San Simón Tolnáhuac

Escuela Secundaria Técnica No. 12 “Guardias Presidenciales”, Eje 2 Norte Manuel González No. 318, colonia San Simón Tolnáhuac Demanda: Exigen a las autoridades educativas el retiro del mobiliario escolar obsoleto y deteriorado de la escuela, así como evitar que las bancas sean reubicadas en el patio escolar, ya que reducirían los espacios destinados a la recreación y Educación Física de los alumnos. Asimismo, solicitan que los trabajos de impermeabilización del techo se realicen sin afectar las áreas comunes del plantel

Exigen a las autoridades educativas el retiro del mobiliario escolar obsoleto y deteriorado de la escuela, así como evitar que las bancas sean reubicadas en el patio escolar, ya que reducirían los espacios destinados a la recreación y Educación Física de los alumnos. Asimismo, solicitan que los trabajos de impermeabilización del techo se realicen sin afectar las áreas comunes del plantel Observaciones: No se descartan afectaciones a la circulación vehicular como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas

No se descartan afectaciones a la circulación vehicular como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas Aforo: 70

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 08:00

08:00 Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez

Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez Demanda: Exigen el esclarecimiento de la muerte de dos mujeres indígenas triquis, originarias de San Juan Copala, Oaxaca, así como justicia para las víctimas y sus familias. Asimismo, solicitar una audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento al caso

Exigen el esclarecimiento de la muerte de dos mujeres indígenas triquis, originarias de San Juan Copala, Oaxaca, así como justicia para las víctimas y sus familias. Asimismo, solicitar una audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento al caso Organizaciones en apoyo: Coordinadora Contra la Represión y por la Justicia, Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio, Colectivo Subterráneos, Bloque Comunitario del Sur, Movimiento de Acción Sindical, Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar, Frente Indígena de Pueblos Olvidados de Oaxaca, Consejo Nacional de Pueblos en Lucha, Organización de Mujeres y Pueblos Indígenas, Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha y Consejo Indígena por los Derechos Fundamentales

Coordinadora Contra la Represión y por la Justicia, Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio, Colectivo Subterráneos, Bloque Comunitario del Sur, Movimiento de Acción Sindical, Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar, Frente Indígena de Pueblos Olvidados de Oaxaca, Consejo Nacional de Pueblos en Lucha, Organización de Mujeres y Pueblos Indígenas, Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha y Consejo Indígena por los Derechos Fundamentales Observaciones: Se prevén afectaciones a la circulación vehicular como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas

Se prevén afectaciones a la circulación vehicular como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas Aforo: 300

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

Alcaldía: Venustiano Carranza

Venustiano Carranza Hora: 10:00

10:00 Lugar: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque

Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque Demanda: Solicitan un incremento presupuestal para las universidades públicas, atender las demandas laborales y salariales de la comunidad trabajadora universitaria y garantizar el fortalecimiento de la educación superior pública

Solicitan un incremento presupuestal para las universidades públicas, atender las demandas laborales y salariales de la comunidad trabajadora universitaria y garantizar el fortalecimiento de la educación superior pública Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades Aforo: 3,000

Refugio Franciscano, A.C.

Alcaldía: Cuajimalpa

Cuajimalpa Hora: 11:30

11:30 Lugar: Refugio Franciscano, A.C., carretera México-Toluca Km. 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa

Refugio Franciscano, A.C., carretera México-Toluca Km. 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa Demanda: En rechazo a la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros, al señalar que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y que los animales reciben atención médica y alimentaria bajo supervisión de las autoridades competentes

En rechazo a la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros, al señalar que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y que los animales reciben atención médica y alimentaria bajo supervisión de las autoridades competentes Organizaciones en apoyo: La Manada de Eugenia y Sociedad Protectora de Animales México

La Manada de Eugenia y Sociedad Protectora de Animales México Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que acudan en apoyo organizaciones en defensa de los derechos de los animales

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que acudan en apoyo organizaciones en defensa de los derechos de los animales Aforo: 50

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Defensa de la Seguridad Social

Alcaldía: Benito Juárez

Benito Juárez Hora: 12:00

12:00 Lugar: Delegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, Torres Adalid No. 1305, colonia Narvarte Oriente

Delegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, Torres Adalid No. 1305, colonia Narvarte Oriente Demanda: En rechazo a los presuntos actos de represión y autoritarismo institucional y sindical, así como expresar apoyo a una trabajadora del IMSS, adscrita a la Guardería No. 24 de la Ciudad de México, señalada por autoridades por presuntamente afectar la imagen institucional tras participar en protestas

En rechazo a los presuntos actos de represión y autoritarismo institucional y sindical, así como expresar apoyo a una trabajadora del IMSS, adscrita a la Guardería No. 24 de la Ciudad de México, señalada por autoridades por presuntamente afectar la imagen institucional tras participar en protestas Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades Aforo: 100

Plataformas Unidas del Poniente

Alcaldía: Cuajimalpa

Cuajimalpa Hora: 12:00

12:00 Lugar: Centro Santa Fe, estacionamiento de motocicletas, Vasco de Quiroga No. 3800, colonia Contadero

Centro Santa Fe, estacionamiento de motocicletas, Vasco de Quiroga No. 3800, colonia Contadero Demanda: En rechazo a la propuesta de implementar licencias especiales y placas mercantiles para motociclistas que realizan servicios de reparto mediante plataformas digitales, por considerar que dichas disposiciones representan nuevas cargas económicas y administrativas para los repartidores

En rechazo a la propuesta de implementar licencias especiales y placas mercantiles para motociclistas que realizan servicios de reparto mediante plataformas digitales, por considerar que dichas disposiciones representan nuevas cargas económicas y administrativas para los repartidores Observaciones: No se descarta que se trasladen a otros puntos con el fin de realizar bloqueos y generar afectaciones a la circulación vehicular, como medida de presión para exigir atención a sus demandas

No se descarta que se trasladen a otros puntos con el fin de realizar bloqueos y generar afectaciones a la circulación vehicular, como medida de presión para exigir atención a sus demandas Aforo: 60

Comunidad Estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”

Alcaldía: Gustavo A. Madero

Gustavo A. Madero Hora: 12:30

12:30 Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”, avenida Insurgentes Norte No. 1698, colonia Lindavista

Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”, avenida Insurgentes Norte No. 1698, colonia Lindavista Demanda: Realizarán un “Tendedero de Denuncias” para visibilizar y denunciar presuntos casos de abuso, acoso e irregularidades, así como situaciones de injusticia atribuidas a profesores y personal de la Escuela Nacional Preparatoria

Realizarán un “Tendedero de Denuncias” para visibilizar y denunciar presuntos casos de abuso, acoso e irregularidades, así como situaciones de injusticia atribuidas a profesores y personal de la Escuela Nacional Preparatoria Aforo: 60

Consejo Nacional Motociclista

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 13:30

13:30 Lugar: Secretaría de Movilidad, avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte

Secretaría de Movilidad, avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte Demanda: Manifestarán su inconformidad ante la propuesta de la Secretaría de Movilidad para exigir licencia especial y placas mercantiles a motociclistas que realizan actividades de reparto mediante plataformas digitales como Uber, DiDi, InDrive y Rappi, al considerar que estas medidas representan mayores cargas económicas y restricciones para los trabajadores

Manifestarán su inconformidad ante la propuesta de la Secretaría de Movilidad para exigir licencia especial y placas mercantiles a motociclistas que realizan actividades de reparto mediante plataformas digitales como Uber, DiDi, InDrive y Rappi, al considerar que estas medidas representan mayores cargas económicas y restricciones para los trabajadores Observaciones: No se descartan afectaciones a la circulación vehicular como medida de presión para exigir atención y cumplimiento de sus demandas

No se descartan afectaciones a la circulación vehicular como medida de presión para exigir atención y cumplimiento de sus demandas Aforo: 90

Habitantes de los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, Estado de Guerrero

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico

Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico Demanda: Solicitan la intervención de la Presidencia de la República para que el Gobierno del Estado de Guerrero realice la reparación de 170 kilómetros de la carretera estatal Tlapa-Metlatónoc

Solicitan la intervención de la Presidencia de la República para que el Gobierno del Estado de Guerrero realice la reparación de 170 kilómetros de la carretera estatal Tlapa-Metlatónoc Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración Aforo: 100

Citas agendadas para hoy

Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 18:00

18:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico Demanda: Exigen un alto al hostigamiento laboral, la represión, la discriminación y la inequidad en las condiciones laborales de los empleados del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Exigen un alto al hostigamiento laboral, la represión, la discriminación y la inequidad en las condiciones laborales de los empleados del Sistema de Transporte Colectivo Metro Aforo: 30

Comerciantes Mazahuas de la Alameda Central

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera Demanda: En rechazo a los operativos implementados por elementos de la Policía Auxiliar al interior de la Alameda Central

En rechazo a los operativos implementados por elementos de la Policía Auxiliar al interior de la Alameda Central Aforo: 20

Actividades artísticas

Novena edición de Canta da Canta y Junta Magna del 43 aniversario (evento privado)

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 09:00

09:00 Lugar: Teatro Metropólitan

Teatro Metropólitan Aforo: 3,150

Actividades culturales

Ofrenda Monumental del Zócalo y ofrendas comunitarias

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Fecha: Del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2026

Del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2026 Aforo: 100,000

Festival del Terror (evento privado)

Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Hora: 10:00

10:00 Lugar: Six Flags México

Six Flags México Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026 Aforo: 15,000

Principales lantones para hoy

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación

Alcaldía: Venustiano Carranza

Venustiano Carranza Lugar: Poder Judicial de la Federación, sede San Lázaro, Eduardo Molina No. 2, colonia El Parque

Poder Judicial de la Federación, sede San Lázaro, Eduardo Molina No. 2, colonia El Parque Demanda: Están en contra de la forma que se pretende evaluar su desempeño laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en vigor a partir del mes de diciembre

Están en contra de la forma que se pretende evaluar su desempeño laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en vigor a partir del mes de diciembre Fecha de inicio: 5 de noviembre de 2026

5 de noviembre de 2026 Aforo: 20 personas

Vecinos de la colonia Parque San Andrés

Alcaldía: Coyoacán

Coyoacán Lugar: Inglaterra y División del Norte No. 70, colonia Parque San Andrés

Inglaterra y División del Norte No. 70, colonia Parque San Andrés Demanda: En contra de las obras de construcción por parte del INVI en Inglaterra No. 70

En contra de las obras de construcción por parte del INVI en Inglaterra No. 70 Fecha de inicio: 5 de noviembre de 2026

5 de noviembre de 2026 Aforo: 30 personas

Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz”

Alcaldía: Álvaro Obregón

Álvaro Obregón Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” de la UNAM, avenida Lomas de Plateros No. 448, colonia Merced Gómez

Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” de la UNAM, avenida Lomas de Plateros No. 448, colonia Merced Gómez Demanda: Solicitan mayor seguridad y la destitución de un profesor por presuntos actos de acoso sexual a las estudiantes

Solicitan mayor seguridad y la destitución de un profesor por presuntos actos de acoso sexual a las estudiantes Fecha de inicio: 14 de octubre de 2026

14 de octubre de 2026 Aforo: 15 personas

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Lugar: Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Zamora No. 107, colonia Condesa

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Zamora No. 107, colonia Condesa Demanda: Exigen la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato

Exigen la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato Fecha de inicio: 9 de octubre de 2026

9 de octubre de 2026 Aforo: 8 personas

Padres de familia y estudiantes del Instituto de Educación Media Superior, plantel Milpa Alta “Emiliano Zapata”

Alcaldía: Milpa Alta

Milpa Alta Lugar: Instituto de Educación Media Superior, plantel Milpa Alta “Emiliano Zapata”, Temixco No. 151, colonia Santa Ana Tlacotenco

Instituto de Educación Media Superior, plantel Milpa Alta “Emiliano Zapata”, Temixco No. 151, colonia Santa Ana Tlacotenco Demanda: Solicitan la plantilla completa de los docentes

Solicitan la plantilla completa de los docentes Fecha de inicio: 6 de octubre de 2026

6 de octubre de 2026 Aforo: 10 personas

Comunidades Mazatecas del Estado de Oaxaca

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico

Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico Demanda: Exigen respeto a sus derechos del pueblo Mazateca del Estado de Oaxaca y piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Exigen respeto a sus derechos del pueblo Mazateca del Estado de Oaxaca y piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2026

17 de septiembre de 2026 Aforo: 25 personas

Comunidad Indígena Otomí CDMX y Comunidad de Indígenas Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata

Alcaldía: Benito Juárez

Benito Juárez Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), avenida México-Coyoacán No. 343, colonia Xoco

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), avenida México-Coyoacán No. 343, colonia Xoco Demanda: En apoyo a los pueblos indígenas y por el desalojo de los predios Roma No. 18, Guanajuato No. 200 y Zacatecas No. 7

En apoyo a los pueblos indígenas y por el desalojo de los predios Roma No. 18, Guanajuato No. 200 y Zacatecas No. 7 Fecha de inicio: 12 de octubre de 2020

12 de octubre de 2020 Aforo: 10 personas

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