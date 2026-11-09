Megamarcha del IMSS paralizará el Centro Histórico; checa todas las protestas en CDMX este 9 de noviembre
Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico este lunes.
Un total de 34 protestas y actividades se registrarán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) para este lunes 9 de noviembre. Destaca la megamarcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que va de Centro Médico al Zócalo.
Habrá dos marchas; diez concentraciones; dos citas agendadas; 19 plantones y tres eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Nuevamente, trabajadores activos y jubilados del IMSS realizarán una megamarcha nacional para exigir la renuncia de su líder sindical, la cual destaca entre las principales protestas y actividades de la CDMX para este 9 de noviembre.
Protestas y actividades en la CDMX este 9 de noviembre
Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 15:00
- Lugar: Centro Médico Nacional Siglo XXI, avenida Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores
- Destino: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico
- Demanda: Exigen la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato; así como respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial del 10% directo al tabulador y alto a la precarización laboral en el seguro social; así como un cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral
- Organizaciones en apoyo: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sindicales y sociales; así como que se trasladen hacia las oficinas centrales del IMSS
- Aforo: 1,000
Familiares de menor víctima de maltrato físico
- Alcaldía: Cuajimalpa
- Hora: 09:00
- Lugar: Avenida José María Castorena No. 233, colonia Cuajimalpa
- Destino: Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa, Ramírez y Lic. Castillo Ledón, colonia Cuajimalpa
- Demanda: Exigen justicia por el presunto maltrato físico cometido contra una menor de dos años en la guardería Sunny Hill, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa. Asimismo, solicitan el cierre del establecimiento, el esclarecimiento de los hechos, la reparación de los daños ocasionados y la atención a otros posibles casos de menores que hayan atravesado situaciones similares.
- Observaciones: No se descarta la participación de padres de familia de la guardería Sunny Hill en apoyo a la movilización, así como posibles afectaciones a la circulación vehicular durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 50
Concentraciones
Luciernagas Buscadoras
- Alcaldías: Cuauhtémoc y Benito Juárez
- Hora: 06:30 y 07:00
- Lugar 1: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 2: Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez
- Demanda: Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Estado de Morelos, para la localización de personas desaparecidas
- Organizaciones en apoyo: Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa, A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros y Revolución Z México
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 60
Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 12 “Guardias Presidenciales”
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 07:00
- Lugar: Escuela Secundaria Técnica No. 12 “Guardias Presidenciales”, Eje 2 Norte Manuel González No. 318, colonia San Simón Tolnáhuac
- Demanda: Exigen a las autoridades educativas el retiro del mobiliario escolar obsoleto y deteriorado de la escuela, así como evitar que las bancas sean reubicadas en el patio escolar, ya que reducirían los espacios destinados a la recreación y Educación Física de los alumnos. Asimismo, solicitan que los trabajos de impermeabilización del techo se realicen sin afectar las áreas comunes del plantel
- Observaciones: No se descartan afectaciones a la circulación vehicular como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas
- Aforo: 70
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 08:00
- Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez
- Demanda: Exigen el esclarecimiento de la muerte de dos mujeres indígenas triquis, originarias de San Juan Copala, Oaxaca, así como justicia para las víctimas y sus familias. Asimismo, solicitar una audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento al caso
- Organizaciones en apoyo: Coordinadora Contra la Represión y por la Justicia, Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio, Colectivo Subterráneos, Bloque Comunitario del Sur, Movimiento de Acción Sindical, Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar, Frente Indígena de Pueblos Olvidados de Oaxaca, Consejo Nacional de Pueblos en Lucha, Organización de Mujeres y Pueblos Indígenas, Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha y Consejo Indígena por los Derechos Fundamentales
- Observaciones: Se prevén afectaciones a la circulación vehicular como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas
- Aforo: 300
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Alcaldía: Venustiano Carranza
- Hora: 10:00
- Lugar: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque
- Demanda: Solicitan un incremento presupuestal para las universidades públicas, atender las demandas laborales y salariales de la comunidad trabajadora universitaria y garantizar el fortalecimiento de la educación superior pública
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 3,000
Refugio Franciscano, A.C.
- Alcaldía: Cuajimalpa
- Hora: 11:30
- Lugar: Refugio Franciscano, A.C., carretera México-Toluca Km. 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa
- Demanda: En rechazo a la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros, al señalar que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y que los animales reciben atención médica y alimentaria bajo supervisión de las autoridades competentes
- Organizaciones en apoyo: La Manada de Eugenia y Sociedad Protectora de Animales México
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que acudan en apoyo organizaciones en defensa de los derechos de los animales
- Aforo: 50
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Defensa de la Seguridad Social
- Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: 12:00
- Lugar: Delegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, Torres Adalid No. 1305, colonia Narvarte Oriente
- Demanda: En rechazo a los presuntos actos de represión y autoritarismo institucional y sindical, así como expresar apoyo a una trabajadora del IMSS, adscrita a la Guardería No. 24 de la Ciudad de México, señalada por autoridades por presuntamente afectar la imagen institucional tras participar en protestas
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 100
Plataformas Unidas del Poniente
- Alcaldía: Cuajimalpa
- Hora: 12:00
- Lugar: Centro Santa Fe, estacionamiento de motocicletas, Vasco de Quiroga No. 3800, colonia Contadero
- Demanda: En rechazo a la propuesta de implementar licencias especiales y placas mercantiles para motociclistas que realizan servicios de reparto mediante plataformas digitales, por considerar que dichas disposiciones representan nuevas cargas económicas y administrativas para los repartidores
- Observaciones: No se descarta que se trasladen a otros puntos con el fin de realizar bloqueos y generar afectaciones a la circulación vehicular, como medida de presión para exigir atención a sus demandas
- Aforo: 60
Comunidad Estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”
- Alcaldía: Gustavo A. Madero
- Hora: 12:30
- Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”, avenida Insurgentes Norte No. 1698, colonia Lindavista
- Demanda: Realizarán un “Tendedero de Denuncias” para visibilizar y denunciar presuntos casos de abuso, acoso e irregularidades, así como situaciones de injusticia atribuidas a profesores y personal de la Escuela Nacional Preparatoria
- Aforo: 60
Consejo Nacional Motociclista
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 13:30
- Lugar: Secretaría de Movilidad, avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte
- Demanda: Manifestarán su inconformidad ante la propuesta de la Secretaría de Movilidad para exigir licencia especial y placas mercantiles a motociclistas que realizan actividades de reparto mediante plataformas digitales como Uber, DiDi, InDrive y Rappi, al considerar que estas medidas representan mayores cargas económicas y restricciones para los trabajadores
- Observaciones: No se descartan afectaciones a la circulación vehicular como medida de presión para exigir atención y cumplimiento de sus demandas
- Aforo: 90
Habitantes de los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, Estado de Guerrero
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico
- Demanda: Solicitan la intervención de la Presidencia de la República para que el Gobierno del Estado de Guerrero realice la reparación de 170 kilómetros de la carretera estatal Tlapa-Metlatónoc
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración
- Aforo: 100
Citas agendadas para hoy
Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 18:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico
- Demanda: Exigen un alto al hostigamiento laboral, la represión, la discriminación y la inequidad en las condiciones laborales de los empleados del Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Aforo: 30
Comerciantes Mazahuas de la Alameda Central
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera
- Demanda: En rechazo a los operativos implementados por elementos de la Policía Auxiliar al interior de la Alameda Central
- Aforo: 20
Actividades artísticas
Novena edición de Canta da Canta y Junta Magna del 43 aniversario (evento privado)
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 09:00
- Lugar: Teatro Metropólitan
- Aforo: 3,150
Actividades culturales
Ofrenda Monumental del Zócalo y ofrendas comunitarias
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Zócalo capitalino
- Fecha: Del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2026
- Aforo: 100,000
Festival del Terror (evento privado)
- Alcaldía: Tlalpan
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México
- Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
Principales lantones para hoy
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación
- Alcaldía: Venustiano Carranza
- Lugar: Poder Judicial de la Federación, sede San Lázaro, Eduardo Molina No. 2, colonia El Parque
- Demanda: Están en contra de la forma que se pretende evaluar su desempeño laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en vigor a partir del mes de diciembre
- Fecha de inicio: 5 de noviembre de 2026
- Aforo: 20 personas
Vecinos de la colonia Parque San Andrés
- Alcaldía: Coyoacán
- Lugar: Inglaterra y División del Norte No. 70, colonia Parque San Andrés
- Demanda: En contra de las obras de construcción por parte del INVI en Inglaterra No. 70
- Fecha de inicio: 5 de noviembre de 2026
- Aforo: 30 personas
Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz”
- Alcaldía: Álvaro Obregón
- Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” de la UNAM, avenida Lomas de Plateros No. 448, colonia Merced Gómez
- Demanda: Solicitan mayor seguridad y la destitución de un profesor por presuntos actos de acoso sexual a las estudiantes
- Fecha de inicio: 14 de octubre de 2026
- Aforo: 15 personas
Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Lugar: Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Zamora No. 107, colonia Condesa
- Demanda: Exigen la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato
- Fecha de inicio: 9 de octubre de 2026
- Aforo: 8 personas
Padres de familia y estudiantes del Instituto de Educación Media Superior, plantel Milpa Alta “Emiliano Zapata”
- Alcaldía: Milpa Alta
- Lugar: Instituto de Educación Media Superior, plantel Milpa Alta “Emiliano Zapata”, Temixco No. 151, colonia Santa Ana Tlacotenco
- Demanda: Solicitan la plantilla completa de los docentes
- Fecha de inicio: 6 de octubre de 2026
- Aforo: 10 personas
Comunidades Mazatecas del Estado de Oaxaca
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico
- Demanda: Exigen respeto a sus derechos del pueblo Mazateca del Estado de Oaxaca y piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2026
- Aforo: 25 personas
Comunidad Indígena Otomí CDMX y Comunidad de Indígenas Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
- Alcaldía: Benito Juárez
- Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), avenida México-Coyoacán No. 343, colonia Xoco
- Demanda: En apoyo a los pueblos indígenas y por el desalojo de los predios Roma No. 18, Guanajuato No. 200 y Zacatecas No. 7
- Fecha de inicio: 12 de octubre de 2020
- Aforo: 10 personas
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 9 de noviembre.
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