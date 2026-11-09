Mueren 20 migrantes en dos naufragios cerca de Creta tras mal tiempo

Embarcación en Creta. Foto: AFP

Al menos 20 migrantes murieron en dos naufragios registrados durante los últimos días en aguas del mar Mediterráneo, frente a las costas de la isla de Creta, Grecia. Las autoridades confirmaron los fallecimientos luego de realizar operaciones de búsqueda y rescate en la zona.

Los accidentes ocurrieron entre el sábado y la madrugada de este lunes. En ambas embarcaciones viajaban personas migrantes que intentaban cruzar el Mediterráneo, una de las rutas utilizadas para llegar a Europa.

Dos naufragios en Creta dejan 20 migrantes muertos

El primer accidente ocurrió el sábado, a 9.5 kilómetros de la costa sur de Creta. De acuerdo con la Guardia Costera griega, 28 migrantes de origen sudanés fueron rescatados con vida durante las primeras operaciones.

Sin embargo, las labores de búsqueda continuaron debido a que varias personas habían caído al agua después de que la embarcación volcara. Durante la noche del domingo al lunes, los equipos localizaron el barco y confirmaron la muerte de ocho personas.

Las autoridades portuarias señalaron que las condiciones meteorológicas complicaron las operaciones de búsqueda y rescate durante el último día.

Segundo naufragio deja 12 migrantes muertos

El segundo accidente ocurrió cuando otro bote fue detectado por un buque en aguas cercanas a la isla de Creta. Según información difundida por la cadena de televisión griega ERT, los guardacostas consiguieron rescatar con vida a 18 personas y localizaron 12 cuerpos sin vida.

Con ambos accidentes, el número de migrantes fallecidos asciende a 20, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

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